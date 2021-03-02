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65 yaş üstünün sabah namazı mutluluğu
Güncel
02.03.2021, 10:18
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Koronavirüs (Covid-19) kısıtlamalarının esnetildiği Elazığ’da 65 yaş ve üstü vatandaşlar , uzun bir aranın ardından ilk defa camilerde sabah namazı kılabilmenin mutluluğunu yaşadı.
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