Amaç: Tüketici Haklarının Korunması ve Fiyat İstikrarı

Bakanlık, otomotiv piyasasında yaşanan spekülatif fiyat oluşumlarının önlenmesi ve tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için bu düzenlemeyi uyguladıklarını açıkladı. 6 ay - 6 bin kilometre kuralı, sıfır araçların ilk tescilden itibaren 6 ay geçmeden veya 6 bin kilometre yapılmadan satışını ve pazarlanmasını engelliyor. Ayrıca, ilan kısıtlaması kapsamında ikinci el araçların, üretici veya distribütör tarafından belirlenen güncel fiyatların üzerinde ilan yoluyla satışa sunulması yasaklanmış durumda.

Cezalar ve Düzenlemelerin Etkisi

Ticaret Bakanlığı, bugüne kadar bu kurallara uymayan otomobil yetkili bayileri ve galerilere toplamda 52 milyon TL, ilan kısıtlamasına aykırı davrananlara ise yaklaşık 90 milyon TL idari para cezası uygulandığını belirtti. Bakanlık, düzenlemelerin sektörde spekülatif fiyat artışlarını engellemede önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Noterler ve Trafik Sigortası Düzenlemeleri

Düzenlemelerin bir parçası olarak noterlikler, 6 ay - 6 bin kilometre kuralına aykırı satışları engellemeye devam edecek. Ayrıca, 1 Şubat 2025’ten itibaren ikinci el araç satışı yapan işletmelerin asgari 60 günlük trafik sigortası yaptırması zorunlu hale getirildi. Bu yeni düzenleme, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından belirlendi.

Ticaret Bakanlığı'ndan Yeni Tedbir Sinyali

Bakanlık, otomotiv sektöründe adil ve rekabetçi bir piyasa yapısını desteklemek için çalışmalarını sürdüreceklerini ve gerekirse ilave düzenlemeler yapacaklarını açıkladı. Bu adımların, otomotiv piyasasında hem fiyat istikrarını sağlamayı hem de tüketicilerin haklarını korumayı hedeflediği vurgulandı.

Yeni düzenlemeler, ikinci el araç ticareti yapan işletmeler ve bireysel alıcılar için dikkatle takip edilmesi gereken bir süreç olmayı sürdürüyor.