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57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun basın toplantısı yapıldı

Güncel 15.03.2022, 15:41
57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun basın toplantısı yapıldı
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Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 57.'si, 'Tarihe ve doğaya saygı' temasıyla 10-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.