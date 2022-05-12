55 milyon liralık sağlık turizmi yatırımı Dr. Terziler Exclusive Hair Clinic açıldı

55 milyon TL'lik yatırımla Dr. Terziler Exclusive Hair Clinic'i faaliyete alan Dr. Servet Terziler 100 kişiye istihdam sağlarken, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 100'e yakın ülkeye hizmet vermeyi hedefliyor.

Türkiye’nin saç ekim alanında uzman isimlerinden olan Dr. Servet Terziler, kendi adını taşıyan Dr. Terziler Exclusive Hair Clinic’i faaliyete aldı. Yaklaşık 55 milyon TL’lik yatırımla 100 kişilik istihdam sağlayan Terziler, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 100’e yakın ülkeye hizmet vermeyi hedefliyor. Global yatırım planlarını da oluşturan Terziler, 2024’te Dubai, 2026 yılında Londra’da klinik açmayı planlıyor. Sağlık turizmi sektöründe ciddi yatırımların yer aldığını ve kendisinin de böyle bir yatırımı Türkiye’ye kazandırdığı için çok mutlu olduğunu kaydeden Terziler, “Dr. Terziler Exclusive Hair Clinic’i, Dubai’de 2023- 2024’de, Londra’da ise 2025-2026’da açma hedefim var. Böylece bir Türk markasını dünyanın en önemli saç tedavi kliniklerinin yer aldığı şehirlerde rekabete sokmuş olacağız. Dünya markası olmanın yolu yurt dışına açılmaktan geçiyor” dedi.