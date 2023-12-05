Kira Uyarlama Davası, kira sözleşmesinin yapıldığı sırada tarafarca öngörülemeyen, fakat sonradan meydana gelen olağanüstü durumlar halinde başvurulan bir dava türüdür. Covid 19 salgınında bir çok işyeri kapanmış, aylarca işe gidilememiş, sonuç olarak aylarca gelir elde edilememişti.

Kira tespit davasında olduğu gibi, 5 yıl beklemeden, kira bedelini arttıran bir dava türünü inceleyeceğiz. Kira Uyarlama Davası... - Kira Uyarlama Davası Nedir? Kira Uyarlama Davası, kira sözleşmesinin yapıldığı sırada tarafarca öngörülemeyen, fakat sonradan meydana gelen olağanüstü durumlar halinde başvurulan bir dava türüdür.

Hatırlayacak olursak, Covid 19 salgınında bir çok işyeri kapanmış, aylarca işe gidilememiş ve bunun doğal sonucu olarak da, aylarca gelir elde edilememişti. İncelenen bu dava türüne verebileceğimiz bir diğer örnek ise, günümüzde yaşandığı gibi, taşınmazın değerinin kira sözleşmesinin yapıldığı dönemde öngörülemeyecek kadar artması veya azalması halidir.

Yakın geçmişten bu yana finansal piyasalarda ve enfasyonda meydana gelen dalgalanmalar neticesinde, taşınmaz değerleri ve dolayısıyla kira bedelleri artmıştı. Bu gibi hallerde de kira sözleşmesi uyarlanabileceğini söylemek mümkün. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nin son derece güncel bir kararında, sözleşme kurulmasında 3 yıl sonra açılan kira uyarlama davasında, kira parasının günün ekonomik koşullarına uyarlanması için her zaman “uyarlama” davası açılabileceğinin ifade edildiğini gözlemliyoruz.

Ancak, önemle belirtmekte fayda görüyorum! Anılan karar istisnai bir karar olup, hukuk düzenimizdeki en MAKALE K üst içtihat makamı olan Yargıtay ile İstinaf Mahkemeleri arasındaki kararlarda, ne yazık ki görüş birliği bulunmamakta. Yargıtay ve bu yöndeki bir kısım İstinaf Mahkemesi kararlarında, 5 yılı dolmamış, kısa süreli sözleşmeye dayalı olarak uyarlama talep edilemeyeceğine yönelik kararlar da mevcut. Bu nedenle, böylesine incelikli bir davanın yürütülmesinde profesyonel destek alınmasının önemini vurgulamama gerek yok sanırım.

- Kira Uyarlama Davasının Şartları:

Hukuk düzenimizde esasen, sözleşmeye bağlılık ve sözleşme serbestisi ilkeleri kabul edilmektedir. Sözleşmeye bağlılık ilkesi, gündelik dilde ahde vefa, Latince söylemi ile, “Pacta Sund Servanda” olarak da bilinmektedir.

Yargıtay içtihatlarını incelediğimizde, sözleşmeye bağlılık ilkesinin istisnasını oluşturan, Türk Borçlar Kanunu’muzun “Aşırı İfa Güçlüğü” başlıklı 138. maddesi, Kira Uyarlama Davasının kaynağını oluşturmakta...

Bu göre, Kira Uyarlama Davası’nın şartlarını başlıklar halinde saymak gerekirse; - Sözleşmenin yapıldığı sırada tarafarca öngörülemeyen ve öngörülmesi de mümkün olmayan olağanüstü halin meydana gelmesi, -Olağanüstü halin, borçludan kaynaklanmayan bir sebeple ortaya çıkmış olması, -Olağanüstü hal, mevcut olguları kendisinden ifanın istenmesini dürüstlük kuralına aykırı düşecek derecede borçlu aleyhine değiştirmiş olması, -Borçlunun borcunu ifa etmemiş veya ifanın aşırı ölçüde güçleşmesinden doğan haklarını saklı tutarak ifa etmiş olmasıdır. Kira bedelinin uyarlanmasının kira bedelinin tespitinden iktisadi yönden en önemli farkı, hakimin yeni kira bedelini belirlerken TÜFE veya hakkaniyet indirimi gibi herhangi bir sınırla bağlı olmamasıdır.

Zira kira bedelinin uyarlanması talep edilen hallerde sözleşmenin kuruluşundaki şartlar o denli güçleşmiştir ki, tarafar edim yükümlülüklerini yerine getirememektedirler. Bu denli değişen şartlarda da, hakimin herhangi bir sınırla bağlı olması beklenemez.

- Kira Uyarlama Davasını Kimler Açabilir?

Kira uyarlama davası, gerek kiraya veren ve gerek kiracı tarafından açılabilir. Her ne kadar, uygulamada çoğunlukla kiracı tarafından açılan örneklerine daha sık rastlanılmakta ise de, anılan davanın kiraya veren tarafından açılmasında herhangi bir hukuki engel yoktur.

- Kira Uyarlama Davası Ne Zaman Açılmalıdır?

Kira bedelinin uyarlanması herhangi bir süreye ya da ihtara tabi olmaksızın açılabilir. Bununla birlikte, uyarlama, yalnızca ileriye etkili ve ifa edilmemiş edimler için istenebilir.

- Kira Uyarlama Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme:

Kira bedelinin uyarlanması davası da kira tespit davasında olduğu gibi sözleşmenin ifa yerindeki veya davalının yerleşim yerindeki Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açılır. Yetkili mahkeme ise, gayrimenkulün bulunduğu yer mahkemesidir. Sözlerimizi sonlandırmadan evvel önemle belirtmek isteriz ki, gördüğünüz üzere, yalnızca kira uyarlama davasını ele aldığımız tek bir içeriğimizde bile, son derece dikkat gerektiren, takibi güç ayrıntılar mevcut. U cu bucağı olmayan hukuk ilminde, kendi basınıza hareket etmemenizi, çoğu kez tek bir hamle hakkınız olan hukuki işlerde, liyakatine ve sadakatine güvendiğiniz bir hukukçuya danışarak, mümkün mertebe, profesyonel destek alarak hukuki işlerinizi yürütmenizi, para, zaman ve itibar kaybetmemek adına, tüm saygımız ve nezaketimizle, hatırlatmak isteriz.

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