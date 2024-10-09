Kültür ve Turizm Bakanlığı Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı'nca 1982 yılında Nevşehir'in Özkonak beldesinde bulunan bazı yapılarla alakalı koruma kararı alındı. Kurul kararı mahallinde ilan ya da tebliğ olmadığı ve ilgili taşınmazların tapu kayıtlarında ‘sit' şerhi de bulunmadığı halde tam 42 yıl sonra taşınmazların malikleri hakkında 2863 sayılı yasaya muhalefet suçundan hem ceza davası başlatıldı hem de vatandaşların içinde yaşadıkları evleri hakkında Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından yıkım kararı alındı. Koruma kararına konu yapıların can güvenliği riski taşıması nedeniyle 1997 yılında yerel belediye tarafından yıkılarak enkazlarının kaldırıldığını, taşınmazları satın aldıkları dönemde koruma kararına ya da sit alanına ilişkin tapu kayıtlarında herhangi bir şerh bulunmadığını, bu taşınmazları yıkım işleminden yıllar sonra kısıtlı imkanları ile satın alıp taşınmazlar üzerine ev ya da benzeri yapılar yaptırdıklarını ifade eden vatandaşlar, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve bin güne kadar adli para cezası ile yargılandıklarını dile getirdiler. Evlerinin tescilli bina olduğunu mahkemeden gelen yazı ile öğrendiklerini söyleyen Güngör Turgal, Mehmet Taşkın ve İbrahim Cingi, yapılan bu yanlışlığın biran önce giderilmesini istiyor.