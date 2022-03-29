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400 yıllık zeytin ağaçları ilçeye ışık oldu

Güncel 29.03.2022, 09:55
400 yıllık zeytin ağaçları ilçeye ışık oldu
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Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde 400 yıllık olduğu tahmin edilen zeytin ağaçları, ilçede yeniden zeytinliklerin oluşmasını sağladı.