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30 yıldır mağarada yaşıyor

Güncel 18.12.2020, 16:14
30 yıldır mağarada yaşıyor
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Kendini "doğa aşığı" olarak tanımlayan Mustafa Öztürk, geçimini ise Aydıncık-Gülnar karayolunu kullanan yolculara çay satarak sağlıyor