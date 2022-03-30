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30 Mart güncel döviz kurları.

Güncel 30.03.2022, 11:50
30 Mart güncel döviz kurları.
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ABD Doları alış fiyatı 14,6144 TL ve satış fiyatı ise 14,6144 TL oldu.