Bankacılık endeksi yüzde 1,35, holding endeksi ise yüzde 1,36 değer kazanarak pozitif seyrini sürdürdü. Sektör endeksleri genel olarak artış kaydederken, inşaat sektörü yüzde 1,87’lik primle en fazla kazandıran sektör oldu.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul, günü yüzde 0,68 kayıpla 9.649,53 puandan tamamlamıştı. Bugün ise küresel piyasalardaki gelişmeler ve yurt içi ekonomik veriler yatırımcıların odağında bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, ABD’de üretilmeyen tüm otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacaklarını açıklaması küresel piyasalarda dalgalanmaya neden olurken, yatırımcılar ABD büyüme verisini bekliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da dün yaptığı açıklamada, piyasa kuralları çerçevesinde gerekli adımları proaktif şekilde attıklarını ve atmaya devam edeceklerini belirterek, “Piyasaların istikrarlı işleyişinin sürdürülmesi amacıyla araçlarımızı etkili şekilde kullanıyoruz. Çift yönlü iletişim kanallarımızı sürekli açık tutuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Analistler, gün içinde yurt içinde dış ticaret dengesi, işsizlik oranı ve haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini, yurt dışında ise ABD büyüme verisi, kişisel tüketim harcamaları ve bekleyen konut satışlarının izleneceğini belirtiyor. Teknik açıdan ise BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 seviyeleri direnç, 9.750 ve 9.600 puan ise destek noktaları olarak öne çıkıyor.