2003 yılında Birleşmiş Milletlerin UNESCO’ya bağlı Dünya Dans Festivalleri Birliği’ne üye olan Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, Türkiye’yi, İstanbul’u ve Büyükçekmece’yi tüm dünyaya tanıtırken dünya kültürlerini ve dünya insanlarının folklorik değerlerini de ülkemizle tanıştırma amacıyla 25 yıldır aralıksız olarak düzenleniyor. Festival kapsamında bu yıl Anadolu Ateşi Özel Dans Gösterisi; Uluslararası Altınköprü Halk Dansları Yarışması; Uluslararası Büyükçekmece Heykel Sempozyumu; Uluslararası Fotoğraf Yarışması; “Emeğin Aşkı ile Üreten Eller” başlıklı uluslararası el sanatları sergisi; uluslararası çocuk el sanatları atölyesi, zekâ beceri oyunları, nakış çalıştayı, kukla gösterileri ve atölyeleri; Türk-Macar Dostluk Antlaşması’nın 100. Yılı Özel Konseri; “Çeyrek Asırlık Yolculuk” sergisi; uluslararası akordeon ve mızıka sergisi, Festival Korteji ile İBB Bando, Mehteran Gösterisi, Türk Sanat ve Halk Müziği konserleri gibi etkinlikler gerçekleşecek.

