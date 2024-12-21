Bütçe Görüşmeleri Tamamlandı

Bütçe görüşmelerine toplam 567 milletvekili katıldı. 317 milletvekili bütçe lehine oy kullanırken, 249 milletvekili ret oyu verdi. Bir milletvekilinin oyu geçersiz sayıldı. Oylamanın ardından bütçe, 2025 yılı boyunca devletin harcamalarını, yatırımlarını ve mali politikalarını yönlendirecek çerçeve olarak kabul edildi.

Bütçenin Öncelikleri

2025 yılı bütçesi; ekonomi, savunma, sağlık, eğitim ve sosyal yardımlar gibi birçok alanda belirlenen hedefleri finanse etmeyi amaçlıyor. Hükümet yetkilileri, bütçenin sürdürülebilir büyümeyi destekleyeceğini ve ekonomik istikrarı güçlendireceğini ifade etti. Muhalefet ise bütçenin halkın sorunlarına yeterince çözüm sunmadığını savunarak eleştirilerde bulundu.

Hükümetten Açıklama: “Türkiye’nin Kalkınması İçin Önemli Bir Adım”

Hükümet temsilcileri, bütçe ile ekonomik büyümenin ve sosyal yardımların artırılacağını belirtti. Maliye Bakanı, yaptığı açıklamada, bütçenin Türkiye’nin 2023-2025 Orta Vadeli Programı ile uyumlu olduğunu ve kamu maliyesinin disiplinli bir şekilde yönetilmeye devam edeceğini söyledi.

Muhalefetten Tepki

Muhalefet partileri, bütçeyi eleştirerek, halkın ihtiyaçlarına yeterince yer verilmediğini öne sürdü. Özellikle eğitim ve sağlık yatırımlarının yetersizliği, bütçe görüşmelerinde tartışma konusu oldu.

2025 Yılı İçin Yeni Dönem Başlıyor

Kabul edilen 2025 yılı bütçesi, 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek. Bu bütçe, hükümetin ekonomik ve sosyal politikalardaki önceliklerini yansıtırken, muhalefet kanadı ise bütçenin uygulanma sürecini yakından takip edeceklerini ifade etti.

2025 Yılı Bütçesi Hakkında Kısa Bilgiler

Toplam Oy: 567

567 Kabul Oyu: 317

317 Ret Oyu: 249

249 Geçersiz Oy: 1

Bütçenin kabul edilmesiyle, Türkiye’nin 2025 yılına ilişkin mali politikaları ve yatırımları resmiyet kazandı.