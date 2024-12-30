Kaçakçılıkla Mücadelede Büyük Artış

Bakan Bolat, 2023 yılında 5 bin 775 olan kaçak yakalama olay sayısının 2024’te %26 artışla 7 bin 300’e ulaştığını söyledi. Kaçakçılıkla mücadelede yakalanan malzeme değerinin 2023’te 23 milyar lira olduğunu hatırlatan Bolat, bu rakamın 2024 yılında %139 artışla 55 milyar 178 milyon liraya çıktığını vurguladı.

Uyuşturucu Madde Yakalamalarında Büyük Başarı

2024 yılında uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede de önemli ilerleme kaydedildi. Bolat, “Bu yıl 726 olayda 5 milyar 474 milyon lira değerinde yakalama gerçekleştirmiştik. 2024 yılında bu rakam, %456 artışla 30 milyar 456 milyon liraya ve toplamda 24 ton 300 kilograma ulaştı” dedi. Gürbulak Gümrük Kapısı’nda tek seferde 4,5 ton metamfetamin ele geçirildiğini belirten Bolat, diğer büyük yakalamalar arasında Habur’da 850 kilo eroin ve İstanbul Havalimanı’nda 2,3 ton esrar olduğunu ifade etti.

Altın ve Araç Kaçakçılığında Yükselen Performans

2024 yılında yasa dışı yollarla Türkiye’ye getirilen araçların önlenmesinde de başarı sağlandı. Bolat, 2 bin 26 araca el konulduğunu ve bu araçların toplam değerinin 2,78 milyar lira olduğunu açıkladı. Ayrıca kaçak altın yakalamalarında da %133 artışla 1,3 ton altın ele geçirildi.

Kaçak Akaryakıt ve Tütünle Mücadele

2024 yılında kaçak akaryakıt yakalamalarında %120 artışla 3 bin 29 ton akaryakıt ele geçirildi. Kaçak tütün mamulleri ve elektronik sigara konusunda ise 2 bin 173 olayda toplam 917 milyon lira değerinde kaçak ürün yakalandı.

Tarihi Eserler ve Doğal Varlıkların Korunması

Kaçak tarihi eserlerin önlenmesinde de önemli adımlar atıldı. Bolat, “Tarihi eser kaçakçılığında olay sayısında %116 artış sağlandı. Ele geçirilen eserlerin toplam değeri 5,6 milyon lirayı aştı” dedi.

176 Milyon Yolcuya Gümrük Kontrolü

Bakan Bolat, 2024 yılında 176 milyon yolcu, 886 bin uçak, 106 bin gemi, 5,1 milyon tır ve 5 milyon binek aracın gümrük kontrollerinin yapıldığını söyledi. Ayrıca, modern tekniklerle donatılmış Komuta Kontrol Merkezi’nde tüm hava, kara ve deniz taşıtlarının 7/24 izlendiğini ve güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığını ifade etti.

“Dürüst Ticareti Desteklemeye Devam Edeceğiz”

Bakan Bolat, “Gümrüklerimizdeki denetimlerle sadece yasa dışı ticaretle değil, aynı zamanda dürüst ticareti destekleyerek ekonomiye katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi. Modernize edilmiş gümrük kapılarının ticareti kolaylaştırmak ve yasa dışı faaliyetleri önlemek adına önemli bir rol oynadığını vurguladı.

2024 yılı boyunca gösterdikleri üstün başarılar nedeniyle Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerine teşekkür eden Bolat, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti.