Gelir İdaresi Başkanlığı 2023 yılına ilişkin vergi rekortmenlerini açıkladı. İlk üç sırada Selçuk Bayraktar, Haluk Bayraktar ve Rahmi Koç yer aldı. 2023'te gelir vergisinde rekortmen Selçuk Bayraktar oldu. Bayraktar, 1,95 milyar TL'lik tahakkuk ile ilk sırada yer aldı. İkinci ise iş insanı Haluk Bayraktar oldu. Haluk Bayraktar'ın 2023'te tahakkuk eden vergisi 1,68 milyar TL oldu. Üçüncü sırada Rahmi Koç geldi. Rahmi Koç'un tahakkuk eden vergisi 480 milyon TL olarak kaydedildi.

2023 yılı vergilendirme dönemi gelir vergisi beyanlarında bir önceki yıla (2022) göre, beyan edilen matrah toplamında % 98,54; tahakkuk eden vergi toplamında % 92,44 oranında artış gerçekleşmiştir.

2023 yılı vergilendirme dönemi kurumlar vergisi beyanlarında bir önceki yıla (2022) göre, beyan edilen matrah toplamında % 31,91; tahakkuk eden vergi toplamında % 41,15 oranında artış gerçekleşmiştir.

En fazla gelir vergisi beyan eden mükellef listesine ulaşmak için tıklayınız.

LİSTENİN BAŞINDA SELÇUK BAYRAKTAR VAR

En fazla gelir vergisi beyan eden mükellef listesinin ilk sırasındaki rekortmen, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu.

Bayraktar'a, 2023 yılında 1 milyar 952 milyon 680 bin 474,13 lira vergi tahakkuk etti.

Türkiye genelinde 2023 vergilendirme dönemi yıllık gelir vergisi beyanlarına ilişkin olarak, 4 milyon 541 bin 644 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmiştir. Verilen yıllık gelir vergisi beyannameleri ile 682 milyar 451 milyon 749 bin 283 TL matrah beyan edilmiş ve beyan edilen bu tutar üzerinden 205 milyar 531 milyon 271 bin 153 TL gelir vergisi tahakkuk ettirilmiştir. Türkiye geneli gelir vergisi mükelleflerinden en fazla vergi tahakkuk ettirilen ilk 100 mükellefin illere göre dağılımı; İstanbul (72), Ankara (14), İzmir (5), Gaziantep (5), Eskişehir (2), Tekirdağ (1) ve Çorum (1) olarak gerçekleşmiştir. Türkiye genelinde 2023 vergilendirme dönemi için her bir mükellef ortalama 150 bin 265 TL matrah beyanında bulunmuş ve bu matrah üzerinden ortalama 45 bin 255 TL gelir vergisi tahakkuk ettirilmiştir. 2023 yılı vergilendirme dönemi beyanlarına göre İstanbul, Ankara ve İzmir illeri ile diğer illerde; beyanname veren mükellef sayısı, matrah tutarları ve tahakkuk eden gelir vergisi tutarları ile bunların Türkiye geneli içindeki payları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

En fazla kurumlar vergisi beyan eden mükellef listesine ulaşmak için tıklayınız.

Türkiye genelinde 2023 yılı vergilendirme dönemi kurumlar vergisi beyanlarına ilişkin olarak 1 milyon 111 bin 944 mükellef tarafından kurumlar vergisi beyannamesi verilmiştir. Verilen kurumlar vergisi beyannameleri ile 3 trilyon 813 milyar 935 milyon 660 bin 633 TL matrah beyan edilmiş ve beyan edilen bu tutar üzerinden 833 milyar 246 milyon 376 bin 901 TL kurumlar vergisi tahakkuk ettirilmiştir. Türkiye geneli kurumlar vergisi mükelleflerinden en fazla vergi tahakkuk ettirilen ilk 100 mükellefin Vergi Dairesi Başkanlıkları (VDB) ve Defterdarlıklara göre dağılımı; Büyük Mükellefler VDB (59), İstanbul VDB (17), Ankara VDB (16), Kocaeli VDB (2), İzmir VDB (1), Antalya VDB (1), Bursa VDB (1), Eskişehir VDB (1), Hatay VDB (1) ve Zonguldak VDB (1) olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılı vergilendirme dönemi için her bir mükellef kurum ortalama 3 milyon 429 bin 971 TL matrah beyanında bulunmuş ve bu matrah üzerinden ortalama 749 bin 360 TL kurumlar vergisi tahakkuk ettirilmiştir. 2023 vergilendirme dönemi beyanlarına göre dört Vergi Dairesi Başkanlığı ile diğer Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlıkların beyanname veren mükellef sayısı, beyan edilen matrah ve tahakkuk eden vergi tutarları ile bunların Türkiye geneli içindeki payları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.