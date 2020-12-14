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200 kişinin yaşadığı sitenin çevresi göle döndü, mahsur kalan vatandaşlar kepçeyle kurtarıldı

Güncel 14.12.2020, 15:12
200 kişinin yaşadığı sitenin çevresi göle döndü, mahsur kalan vatandaşlar kepçeyle kurtarıldı
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Mahsur kalan 70 vatandaş ve evcil hayvanları itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı