İddiaya göre Sivas'ta yaşayan 3 çocuk annesi Şengül Gürbüz, bir sosyal medya platformunda satılık ev ilanı gördü. Yaklaşık 15 yıl boyunca biriktirdiği para ile ev almak isteyen Gürbüz, ilan sahibi ile iletişime geçerek içerisinde kiracı bulunan satın almak istediği evi inceledi. Aradan geçen 5 günün ardından tapu devri için kuruma giden Gürbüz, hayatının şokunu yaşadı. İletişime geçtiği kişinin ev sahibinin vekâlet verdiği kişi olduğu yalanına inanarak 1 milyon 380 bin TL'sini dolandırıcıya kaptırdı. ‘Sazan Sarmalı' yöntemi ile dolandırılan Gürbüz, yaklaşık 15 yıllık birikimini kaybetti. Olayla ilgili ifade veren 3 çocuk annesi Şengül Gürbüz, dolandırıcının yakalanarak birikimine kavuşmayı bekliyor.



“Çocuğum hasta ben o yüzden evi ucuz satıyorum dedi”

Olayı anlatan Şengül Gürbüz, “Sosyal medyadan ev ilanını gördük. Aradım ve eve bakmak istediğimizi söyledim, evde kiracı olduğunu söyledi. Kiracıyla görüştüm evi gezdim. O kişi sen eve bak beğenirsen tekrar konuşalım dedi. 1 milyon 550 bin liraya ilana koymuştu, biz pazarlık yaparak 1 milyon 400 bin TL ye düşürdük. Haftaiçi tapu işlemlerini yapalım, cuma günü de tapuya geçelim dedi. Cuma günü saat 15.30'da tapuya gittik, tapu da dolandırıldık. Çocuğum hasta ben o yüzden evi ucuz satıyorum dedi. Ev benim ama borcum olduğu için tapusunu dayımın üzerine verdim dedi. Benim 15 yıllık emeğim yarım saat içerisinde gitti. Üç gündür çok perişanız. 25 yaşındaki oğlum ayağından engelli, o haliyle akşama kadar çalışıyor. Bende onun da bir evi olsun ileride rahat etsin diye biriktiriyordum.” diye konuştu.



“Çocuklarım için biriktirdiğim 15 senelik emeği başkası yemesin”

Gürbüz, “Gittiğimizde bizi gerçek vekalet sahibi karşıladı. Tapu müdürlüğünde memurun yanına gittiğimizde paranızı verin öyle gelin dedi. O sırada dolandırıcı bizi sürekli arıyordu. Bize 3 farklı IBAN verdi, ilk gerçek ev sahibinin IBAN numarasını verdi. Sonra ondan vazgeçti iki tane kadın ismiyle IBAN numarası verdi. İlk olarak 680 bin TL'yi attık karşı taraf dekont gelsin imzayı atalım dedi. Dekont geldi ancak onlara da boş dekont göndermişler. Bizde dekont geldi diye 700 bin TL'yi de gönderdik. Sonrasında bizi beş dakika oyaladı daha sonra da telefonlarımızı açmadı. Bizde tapudan çıkmadan direkt bankayı aradık hesaplarımıza bloke koydurmak istedik, dolandırıldığımızı belirttik. Sonrasında gerçek vekaleti alan kişi ile birlikte karakola gittik, o da ifade verdi. Ben 3 çocuğumu tek başıma büyüttüm. Onlar için biriktirdiğim 15 senelik emeği de başkası yemesin.” dedi