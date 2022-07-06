Bilal KOÇAK

15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirilen hain Fetö darbe girişiminin ardından altı yıl geçti. Ekovitrin 2016 Ağustos sayısında “Vatan sana canım feda” başlığı ile darbe girişimine karşı milletimizin şanlı direnişi kapağına taşımıştı. O gecenin acılarını ve travmasını hala yaşıyoruz. Fetö terör örgütüne ağır bir darbe indirildi ama, ABD şemsiyesi altına yaşayan elebaşı Fetullah Gülen ve örgütün Amerika’daki tepe yöneticileri Türkiye’ye iade edilmeyi bekliyor. ABD, Türkiye’ye karşı iki yüzlü politikasına devam ettiği sürece de bunun pek mümkün olmadığı anlaşılıyor. Türk Milletinin 15 Temmuz’da gösterdiği şanlı direnişin 6. yıldönümünde vatan ve bayrak uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz. PKK başta olmak üzere terör örgütlerine karşı mücadelemiz 40 yıldan bu yana devam ediyor. On binlerce şehit verdik. Terörün Türk ekonomisine faturası 500 milyar doları aştı. Terör örgütlerine kol kanat geren ABD başta olmak üzere dost ve müttefik bildiğimiz bir çok ülke Türkiye’yi sırtından hançerledi. Terör örgütü mensuplarını barındıran ve destek veren İsveç ve Finlandiya’nın, NATO üyeliği konusunda kuyruğu sıkışınca Türkiye’nin kapısını çaldılar. Geçen ay Madrid’de yapılan NATO zirvesinde Türkiye, bu iki ülke, NATO genelinde ve terörle mücadeleyle ilgili büyük bir diplomasi zaferi elde etti.

AHMET ÇALIK VE TÜRKİYE’NİN GLOBAL MARKASI ÇALIK HOLDİNG

Türk tekstil sektörünün duayen isimlerinden biri olan Malatyalı Mahmut Çalık’ın oğlu Ahmet Çalık, babasından devraldığı küçük aile şirketini, global bir holding haline getirmeyi başardı. Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Çalık Holding, enerji, inşaat, madencilik, tekstil, finans, dijital, telekomünikasyon ve yurt dışı müteahhitlik sektörlerinde faaliyet sürdürüyor. Çalık Holding, Orta Asya, Balkanlar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesi olmak üzere 22 ülkede 30 bini aşkın kişiye istihdam imkanı sağlıyor. Ahmet Çalık, 2019 yılında Japonya İmparatoru’nun “Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı” ile onurlandırılmıştı. Japonya Devlet Nişanı, dünyada önemli şahsiyetlere takdim ediliyor. Ahmet Çalık, Japonya ile 30 yılı aşkın bir süredir ortak yatırımlar ve projelere imza atıyor. Çalık Holding, Kosova ve Arnavutluk başta olmak üzere Balkanlar’da da önemli yatırımlar gerçekleştirdi. Geçtiğimiz ay Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen törenle Ahmet Çalık’a, Arnavutluk devletinin en yüksek nişanı olan “Bayrak Şövalyesi Nişanı” Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta tarafından takdim edildi. Çalık Holding, Arnavutluk’taki ilk yatırımını, ülkenin en köklü bankalarından Banka Kombetare Tregtare (BKT) ile gerçekleştirdi. Çalık Grubu’nun, Arnavutluk ve Kosova başta olmak üzere Balkanlar’da önemli yatırımları bulunuyor. Ekovitrin, Ahmet Çalık’ın başarısını Temmuz sayısına kapak konusu yaptı. Ahmet Çalık, Türk iş dünyasında itibarlı ve başarılı bir isim olarak tanınıyor. Kendisini ve Çalık Holding’i kutluyoruz.

ECZACIBAŞI’NDAN SAĞLIKTA STRATEJİK ADIM

Türkiye’nin ilk modern ilaç fabrikasını kuran Eczacıbaşı, 80. yılında sağlık alanında stratejik öneme sahip bir satın almaya imza attı. Eczacıbaşı, ABD’li öncü ilaç şirketi Amgen’in sahip olduğu Gensenta’nın yüzde 99.96 hissesini 135 milyon dolara satın aldı. Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, bu satın alma ile ilaç ve biyobenzer ilaçların üretimi, ilaç hammaddesi üretimi ve sağlık alanında ihracat yetkinliklerini portföylerine katarak, yerli üretimin gücü ile büyümeye devam edeceklerini belirtiyor. Bu habere Temmuz sayımızda yer verdik. Eczacıbaşı Holding gibi Türkiye’nin başarılı global şirketlerinin sayılarının artmasını diliyoruz.

EĞİTİM İHRACATINDA HEDEF 500 BİN ÖĞRENCİ

HİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Eğitim Komitesi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, 2025 yılında eğitim ihracatının ulaşacağı büyüklüğün 300 milyar dolar olarak öngörüldüğünü belirtiyor. Bu özel haberin ayrıntıları Temmuz sayımızda yer alıyor. Doç. Dr. Mustafa Aydın, Türkiye’nin bu pastadan daha fazla pay alması gerektiğini de vurgulayarak; “Türkiye’nin eğitim altyapısı, eğitim kalitesi birçok ülkede yok. Öğretilmiş çaresizliği aşıp, birbirimize güvenip, sorunlarımıza objektif yaklaşırsak yılda 500 bin öğrenci hedefini kolayca yakalarız” diyor. Neden olmasın?

ACCOR VE ARTAŞ GRUBU’NDAN ÖNEMLİ İŞ BİRLİĞİ

Dünyanın lider konaklama gruplarından Accor, premium segment Mövenpick markası ile gayrimenkul, perakende ve turizm alanlarında 45 yıldır faaliyet gösteren, ülkemizin en büyük projelerinden Vadistanbul’un mimarı Artaş Grubu ile Mövenpick Living Çamlıvadi ve Mövenpick Living Saklıvadi projelerinde iş birliğine gitti. İki grup arasında yapılan bu önemli işbirliği ile ilgili haberi Temmuz sayımızda sayfalarımıza taşıdık. Önümüzdeki ay yine birlikte olmak dileğiyle, Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum.