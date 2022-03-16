14-20 Mart haftası burç yorumları – Haftalık burç yorumları

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Astrolog Aslıhan Doktoroğlu

14 Mart haftası, Başak dolunayının etkilerini yoğun olarak hissedeceğimiz bir hafta olacak. Gökyüzünde çarpışan Balık ve Kova enerjisini, Başak doğası üzerinden hissedeceğiz. Yani bir yandan duygusal düşünüp, hayallerimizin peşinde gitmeyi arzularken, bir yandan da gruplar içinde yer almak ve özgürlüğümüzü sonuna kadar savunmak isteyeceğiz. Bu motivasyonla da hayatımıza düzen getirmeyi önceliğimize alacağımız bir haftadayız.