Bölge Halkı Mağdur, Kazalar Artıyor

Bölgedeki ağır kış şartları ve yetersiz yol altyapısı, ulaşımı hem tehlikeli hem de zor bir hale getiriyor. Özellikle geçtiğimiz hafta meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği ölümlü trafik kazası, yolun tamamlanamamasının yarattığı tehlikeyi bir kez daha gündeme taşıdı. Yerel halk, uzun yıllardır bu projenin tamamlanmasını beklerken, sürekli ertelenen bitiş tarihi, binlerce kişiyi mağdur etmeye devam ediyor.

Hedef: Hızlı ve Güvenli Ulaşım

Projenin bitirilmesiyle Tokat-Niksar arasındaki seyahat süresinin 40 dakikadan 25 dakikaya inmesi öngörülüyor. Yolun tamamlanması ayrıca turizm ve ticaret açısından da bölgeye büyük katkı sağlayacak. Ancak gecikmeler nedeniyle bu hedefler hâlâ hayata geçirilemedi.

12 Yılda 6 Vali ve 6 Bakan Değişti

Projenin yapım sürecinde 6 vali, 6 ulaştırma ve altyapı bakanı ile 3 belediye başkanı değişti. Siyasi değişiklikler ve projeye yönelik yetersiz kaynak tahsisi, sürecin uzamasında önemli rol oynadı.

Yetkililere Çağrı: “Yol Projesi Tamamlansın”

Bölge halkı, yetkililere çağrıda bulunarak projenin bir an önce tamamlanmasını ve ölümlü kazaların önlenmesi için gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyor. Yarım kalan bu proje, yalnızca ulaşım değil, aynı zamanda can güvenliği açısından da acil müdahale gerektiriyor.