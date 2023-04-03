Şeref ÖZATA

100 yaşına giren Türkiye Cumhuriyeti 14 Mayıs’ta 100 yılın en büyük siyasi seçimini yapacak. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra doğusundan batısına topraklarının neredeyse yüzde 80’i; İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan ve Rusya tarafından işgal edilen, içeride ise Ermeni ve Rus çeteleri tarafından kan gölüne çevrilen, binlerce masum çocuk, kadın ve ihtiyarın canice öldürüldüğü, camilerde topluca yakıldığı Kadim Anadolu topraklarını hatırlayalım.

Türk milleti yokluk içinde böyle bir ortamda el ele yürek yüreğe vererek Mustafa Kemal Atatürk’ün komutasında Milli Mücadele’yi büyük bir zaferle kazandı.İşgalci düşman askerleri Anadolu topraklarını terk ederken tam 100 yıl önce (1923) Misak-ı Milli sınırlarını belirleyip Türkiye Cumhuriyeti adı altında Türk dünyasının 16’ncı Devleti’ni kuruldu. Anadolu’daki 1000 yıllık tarihinde Türk Dünyası’nın “Kızıl Elma”sı hep Batı olmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan itibaren yüzünü hep Batı’ya çevirdi. Batı medeniyeti denilen canavarın şekli; Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra ülkemizi işgal eden, kadın çocuk demeden öldüren, tecavüz eden Avrupa ülkelerinin Anadolu’ya gönderdiği askerler olarak karşımıza çıkmıştı..

Bu necip millet topyekün Milli Mücadele yıllarında silahsız, ordusuz, aç ve parasız; Kuvayı Milliye Ordusu etrafında birleşti ve işgalci askerleri ülkeden attılar. İşgalci ülkeler geldikleri gibi gittiler. Ancak giderken ülkemizin en değerli zenginliklerini çalıp götürdüler. İşgal bitti ama onların düşmanlıkları ve kinleri bitmedi. Aradan 100 yıl geçti, aynı Batı bu sefer terör örgütlerini destekliyorlar. Türkiye’de huzur bırakmamak için her türlü oyunları sergilemeden kaçınmıyorlar.

NATO’da müttefikleri, Türkiye’ye karşı Kuzey Suriye ve Kuzey Irak’taki terör gruplarına silah, para ve lojistik her türlü desteği veriyorlar. Türkiye 100’üncü kuruluş yıldönümünü kutlamaya hazırlandığı 2023’te 6 Şubat’ta asrın felaketini yaşadı. 11 ilde yaşanan büyük deprem; yaklaşık 51 bin insanımızın ölmesine, 107 binden fazla insanımızın yaralanmasına yol açtı. Yıkılan, ağır ve orta hasar alan konutların sayısı ise 717 bin 614 olarak açıklandı. Maalesef böyle bir ortamda Türkiye 100 yılın seçimini gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı için seçime giren adayların sayısı bir hayli fazla ama seçim Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında geçecek. Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu’na göre oylamada 50 + 1 sistemi uygulanacak. Türkiye bir asırdır demokrasi adına çok kazanımlar elde etti.

100 yılda 12 Cumhurbaşkanı görev yaptı. Halkın en çok sıkça zikrettiği isimler; Atatürk, İsmet İnönü, Celal Bayar, Turgut Özal, Süleyman Demirel ve Recep Tayyip Erdoğan oldu. 13’ncü cumhurbaşkanlığı için Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs seçimleri için yeniden aday.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanını Mustafa Kemal Atatürk’ü bu göreve 100 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) delegeleri seçmişti. 100 yıl sonra Türkiye’nin 13’üncücumhurbaşkanını isehalk seçecek. 100 yıl içinde Türkiye’de 66 hükümet kuruldu. Çoğunun görev süresi koalisyonlar yüzünden çok kısa oldu. 14 Mayıs seçim sonucuna göre 13’üncü cumhurbaşkanı ve Türkiye’nin 67’nci hükümeti belli olacak.

Ekovitrin Nisan sayısı yine dopdolu

23 yıldır aralıksız yayınlanan Ekovitrin, dijital-görsel alandayaptığı yeniliklerle sizlerle daha geniş platformlarda buluşma çabasında. Her sayımız birbirinden daha değerli… Çünkü biz toplumun tamamını ilgilendiren ekonomik, kültürel ve sosyal içerikler üretiyoruz. Ekibimizle birlikte çok emek veriyoruz.

Ülkemizin güzide üniversiteleri bu konuda değerli ilim adamlarıyla bize destek vermeye devam ediyor. Başta İstanbul Aydın Üniversitesi olmak üzere birçok devlet ve vakıf üniversitesiyle ortak projeler yürütüyoruz. Bu sayımızda beğeniyle takip edeceğiniz çok özel dosyalar var.

Yüzünü Batı’ya çeviren ülkemizde genç girişimciler Doğu’dan Batı’ya dünya pazarlarında birçok başarıya imza atıyor. Birçok ülkede Türk girişimciler yaptıkları projelerle, ürettikleri değerli markalarla öne çıkıyor. İsten onlardan biri SKYTECH’in CEO’su Uğur Ünsal, her yıl ihracatlarını yüzde 50 oranında artırmayı hedeflediklerini belirtiyor. Bir yandan deprem yaraları sararken diğer yandan 14 Mayıs seçimlerin odağında olduğu bu günlerde daha adil,daha refah, daha huzurlu, birbirini seven, birleşen, el ele omuz omuza yeni bir Türkiye için çalışanlara selam olsun…