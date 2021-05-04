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10 yaşındaki kayıp çocuğu bulan jandarmanın sevinci herkesi duygulandırdı!

Güncel 04.05.2021, 23:45

Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Burdur Altınyayla’da yaşayan ve kaybolduğu öğrenilen 10 yaşındaki engelli Kerim kardeşimiz; İl Jandarma Komutanlığımız ve diğer birimler tarafından yapılan arama sonucunda kaybolduğu yerden 2 km. uzaklıkta 46 saat sonra sağlıklı bir şekilde bulunarak ailesine teslim edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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