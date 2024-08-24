Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından Facebook ve Instagram, yakında büyük bir güncelleme alacak.

İki sosyal ağı da bünyesinde bulunduran META, yapılacak değişiklik sonrası uygulamanın sorunsuz kullanılması için telefonlarda aranan minimum sistem gereksinimlerinde değişikliğe gidileceğini belirtti. Geçtiğimiz günlerde WhatsApp için benzer bir güncelleme yapan ve birçok telefon modeline kısıtlama getiren şirket, aldığı son karar ile özellikle eski tarihli telefona sahip kullanıcılarını üzecek.

1 EYLÜL'DEN İTİBAREN FACEBOOK VE INSTAGRAM AÇILMAYACAK

Uygulamalara düzenli olarak getirilen güncellemelerin ardından bazı android işletim sistemine sahip telefonların, yeni gereksinimleri karşılayamadığı belirtilerek META ekosisteminden çıkartıldı. Kısıtlama kararından Apple tarafından üretilen cihazlar muaf tutulurken, yeni yılda yapılacak güncellemelerin ardından Facebook ve Instagram'a girişi engellenecek modellerin sayısının artacağı öğrenildi.

İşte 1 Eylül itibarıyla sosyal medya uygulamalarına girilmeyecek telefonlar...

Samsung

- Samsung Galaxy G150N0 (Galaxy Folder) (Temmuz 2015)

- Samsung Galaxy G160N (Galaxy Folder 2) (Temmuz 2017)

- Samsung Galaxy Duos (22 Aralık 2011)

- Samsung Galaxy Discover (Kasım 2012)

- Samsung Galaxy Core Prime (14 Kasım 2014)

- Samsung Galaxy Grand Prime (Haziran 2015)

Xiaomi

- Xiaomi Redmi 1

- Xiaomi Redmi 1S

- Xiaomi Redmi 2

- Xiaomi Redmi 2A

- Xiaomi Redmi 3

- Xiaomi Redmi 3S

- Xiaomi Redmi 3X

General Mobile

- General Mobile GM 5 D

- General Mobile GM 5

- General Mobile GM 5 Plus

- General Mobile 4G

- General Mobile 4G A

LG

- LG GX200

- LG GS155a

- LG G Pro Lite

- LG Voyage