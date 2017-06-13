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İSVİÇRE’DE YILIN ÜNİVERSİTESİ: İSVİÇRE ABMS AÇIK ÜNİVERSİTESİ

13 Haziran 2017 Salı 13:34
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ABMS Açık Üniversitesi, ‘İsviçre’de Yılın Üniversitesi’ ödülünü almaya hak kazandı. Eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun’un takdim ettiği ödülü, İsviçre ABMS Açık Üniversitesi Kurucusu Rektör Dr. Habib Al Süleyman aldı.

İSVİÇRE'DE YILIN ÜNİVERSİTESİ: İSVİÇRE ABMS AÇIK ÜNİVERSİTESİ
İsviçre ABMS Açık Üniversitesi, Dr. Habib Al Souleiman tarafından kuruldu. Öğrencilere 16 farklı işletme alanında eğitim imkanı sunan ABMS, bir işletme ve yönetim çevrimiçi üniversitesi olarak eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Bu prestijli işletme okulunda yarı zamanlı eğitim alanlar, Yüksek Lisans, Lisans ve Doktora derecelerine sahip olabiliyorlar. Birçok öğrenci kariyerlerinde ilerlemek için bu okuldan yararlanıyor. Kariyer fırsatları sunan ABMS Açık Üniversitesi, kendini geliştirmeye çalışan veya kariyer hedefleyenler için İsviçre’deki en iyi adres olarak öne çıkıyor. En iyi şirketlerin % 70’i, çalışanlarını online olarak bu üniversitede eğitmeyi tercih ediyor. ABMS Açık Üniversitesi’nde; İşletme ve Yönetim, Diller, Hukuk, Sanat ve Beşeri Bilimler, Bilim, Bilgisayar ve BİT, Mühendislik ve Teknoloji, Eğitim, Sosyal Bilimler, Matematik ve İstatistik ve Çevre, Kalkınma ve Uluslararası Çalışmalar dersleri veriliyor. ABMS, İsviçre’deki en iyi üniversite sıralama içinde En İyi 3 İsviçre Online Üniversitesi’nden biri. ABMS, uluslararası çapta tanınmış araştırma listesine sahip büyük bir küresel sıralamaya ve akredite edilmiş işletme okuluna sahip. Dünya çapında akredite edilen ve İsviçre’deki en büyük akademik kurumlardan biri olan ABMS, kalite dereceleri konusunda oldukça iddialı. Dünyanın birçok üniversitesinde görülemeyen çevrimiçi desteğe sahip olduğu için bu üniversiteyi seçenlerin oldukça haklı gerekçeleri var. ABMS, öğrencileri için esnek öğrenme fırsatları sunan çok çeşitli öğrenme tekniklerine sahip. Üniversite, hareket halindeyken evde veya iş başında eğitim görecek şekilde yapılandırılmış. Üniversitede, yenilikçi öğretim yöntemleri ve öğrencilere sunulan eğitim oldukça yenilikçidir. Anlaşılır müfredata sahip İsviçre ABMS Açık Üniversitesi, yenilikçi anlayışla kaliteli eğitim hizmetleri veriyor.

Dr. Habıp Al Süleyman: Kariyer hedefleyenlere önemli fırsatlar sunuyoruz
Eğitim sektöründe başarılı hizmetler sunan üniversiteleri ödüllendiren Ekovitrin, Türkiye’nin dışında kalan yurt dışındaki başarılı üniversitelere de yer verdi. İsviçre’de hizmet veren ABMS Açık Üniversitesi, ‘İsviçre’de Yılın Üniversitesi’ ödülünü almaya hak kazandı. Eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun’un takdim ettiği ödülü, İsviçre ABMS Açık Üniversitesi Kurucusu Rektör Dr. Habib Al Süleyman aldı. İsviçre’de 16 farklı işletme alanında eğitim veren ABMS Açık Üniversitesi, bir işletme ve çevrimiçi üniversite olarak dikkat çekiyor. Kariyer yapmak isteyenlere önemli fırsatlar sunduklarını belirten ABMS Açık Üniversitesi Kurucu Rektörü Al Süleyman, Yılın Starları töreninde yaptığı konuşmada, öncelikle ödülü almaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Üniversite olarak anlaşılır bir müfredatla eğitim hizmeti sunduklarını belirten Al Süleyman, İsviçre’deki başarılı hizmetlerinin Ekovitrin okuyucuları tarafından da takdir edilmesinden onur duyduklarını ifade etti.

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