YILIN STARLARI İÇİN BÜYÜK YARIŞ BAŞLADI

Yayın hayatında 17. yılına giren Ekovitrin’in, geleneksel olarak her yıl düzenlediği “YILIN STARLARI ANKETİ”- nin bu yıl 16.sı gerçekleştirilecek. Ülkemizde, “İş ve siyaset dünyasının Oscarları” niteliğini taşıyan “YILIN STARLARI ÖDLLERİ” bu anket sonuçlarına göre veriliyor. Yurt içi ve yurt dışında başarılı iş insanları, şirketler, kurum ve kuruluşlar Ekovitrin Jürisi tarafından Yılın Starları’na aday gösteriliyor. Bu yıl farklı kategorilerde jüri tarafından belirlenen adaylar Şubat sayımızda ve eş zamanlı olarak www.ekovitrin.com haber sitemizde ilan edilerek yarışmaya başlıyor. Her kategoride yer alan 3 aday için okuyucularımız tarafından oylama yapılıyor. 1 Şubatta başlayıp 25 Nisan’a kadar devam edecek olan anketin sonuçlarına göre YILIN STARLARI belirlenecek. Geçtiğimiz yıl Yılın Starları Anketi’ne rekor bir katılım olmuş, 455 bin 607 oy kullanılmıştı. Yurt içinden ve yurt dışından okuyucularımız Yılın Starları Anketi’ne katılıp oy kullanıyorlar. Yapılan anket sonucunda 3 adaydan biri YILIN STARI seçiliyor ve birincilere İstanbul’da düzenlenen görkemli bir törenle ödüller takdim ediliyor. 16. Geleneksel Yılın Starları Ödül Töreni; dünyanın bir çok ülkesinden katılımlarını beklediğimiz Türk iş adamlarını bir araya getiren uluslararası bir zirve şeklinde olacak. Törenimize siyaset dünyamızın önemli isimleri de davet edilecek. Türkiye’ye güvenen, Türkiye’de yatırım yapan yerli ve yabancı sermayenin, şirketlerin, iş adamı ve girişimcilerimizin, ayrıca yurt dışında ülkemizi gururlandıran iş adamı ve şirketlerimizin başarılarını ödülle taçlandırmak suretiyle Ekovitrin’in 16 yıl önce başlattığı Yılın Starları Anketi’nde, yer alarak “Büyük yarışa” katılan tüm adaylara başarılar diliyorum.



KUR RİSKİ, DÖVİZ BORCU OLAN ŞİRKETLERİ TEHDİT EDİYOR

TL son bir iki yıldan buyana USD ve EURO karşında değer kaybediyor. Amerikan Doları karşında en çok değer kaybeden para birimlerini sıraladığımızda en başta Türk Lirası yer alıyor. Kur riski, reel ekonomiyi tehdit eden boyuta ulaştı. Ekonomi büyümüyor, küçülüyor. Yabancı sermaye eskisi gibi yatırıma gelmiyor. Derecelendirme kuruluşları Türkiye’nin notunu düşürüyor. Özel sektörün 300 milyar dolara yaklaşan borcu var. Kamu borcunu da buna eklediğimizde Türkiye’nin borcu 465 milyar dolar civarında. Dolar başını almış giderken, Merkez Bankası nın müdahaleleri yetersiz kalıyor. “Kur riskinin ekonomi için oluşturduğu tehdidi” Ekovitrin için analiz eden uzmanlar uyarıyor: Özellikle döviz borcu olan ve kur riskini yönetemeyen şirketler batma tehlikesi ile karşı karşıya. Şubat sayımızın kapağını işte bu önemli konuya ayırdık. Forex piyasasından 7 önemli uzmanla röportaj yaptık. Piyasa uzmanları, kur riskinin nasıl yönetilebileceğini anlattılar. Uzmanlar, döviz borcu olan şirketlere bu tehlikeli süreçte 'Hedge' yi öneriyor.



TÜRKİYE YENİ BİR DÖNEME ADIM ATIYOR

Anayasa değişikliği ve Yeni Cumhurbaşkanlığı Sistemi, muhtemelen Nisan ayında referanduma götürülecek. Halkın seçtiği ve aynı zamanda bir siyasi partinin lideri konumundaki Cumhurbaşkanı, daha doğrusu “Başkan” ile Türkiye yoluna devam edecek. Kamuoyu araştırmaları referandumdan yüzde 53- 56 arasında evet oyu çıkacağını gösteriyor. Yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminin, ülkemizi daha güçlü kılacağını ümit ederek, milletimiz için hayırlı olsun diyelim. Saygılarımla…