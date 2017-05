TÜRKMENİSTAN’DA 'AT BAYRAMI' COŞKUYLA KUTLANDI

Türkmenistan’da geleneksel olarak kutlanan At Bayramı, bu yıl da coşkulu törenlerle kutlandı. Türkmenistan’ın milli değerleri arasında yer alan Ahal-Teke atları için 1992 yılından bu yana her yıl Nisan ayının son pazar günü At Bayramı olarak kutluyor. Geleneksel olarak kutlanan At Bayramı, Başkent Aşkabat’taki Devlet Başkanlığı Atçılık Kompleksi’nde gerçekleştirildi. At Bayramı etkinlikleri kapsamında, “Uluslararası Ahal-Teke Atları Güzellik Yarışması” töreni düzenlendi. Ahal Teke atlarına özel ilgisi ile tanınan Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov da, törenlere katılarak at bindi. Ahal-Teke atları için 1992’den beri her yıl Nisan ayının son pazar günü bir diğer ismi “Bedev Bayramı” olan At Bayramı kutlanıyor. Tören kapsamında gerçekleştirilen etkinliklere Türkmen halkı büyük ilgi gösterdi. Başkent Aşkabat’ta, Ahal Teke atlarıyla ilgili düzenlenen fuarlar ve sergiler, bayram kapsamında düzenlenen etkinliklerin en renkli bölümlerini oluşturdu. Türkmenistan’daki At Bayramı’na dünyanın çeşitli ülkelerden geniş katılım oldu. Türkiye’den ise Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Aşkabat’taki törene katıldı. Törenlere katılan Türkeş, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanulu Berdimuhamedov ile de baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.Dünyada, At Bakanlığı olan tek ülke olan Türkmenistan’da Ahal Teke atları için güzellik yarışması da düzenleniyor. Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov’un iyi bir at binicisi olması ve Ahal Teke atlarına olan ilgisi ülkede bu konuda gerçekleştirilen faaliyetlere daha çok önemli verilmesinde etkili oluyor. Adını Türkmenistan’ın Ahal vilayetinde yaşayan Teke Türkmenlerinden alan bu atlar yaklaşık 3000 yıl önce evcilleştirilen ilk atlardı. Bazı bilim adamlarına göre dünyada saf kan olarak kalan tek cins Ahal Teke atlarıdır. Ahal Teke atı; güzelliği ve gücüyle Dede Korkut Hikayeleri’nden, Manas Destanı’na kadar pek çok ölümsüz esere konu oldu. Vücudu daima hafif metalik şekilde parlak olan Ahal –Teke atlarının diğer atlara nazaran kulakları, boynu ve bacakları daha incedir. Vücudu herzaman parlar. Kılları da çok ince ve yumuşaktır. Hareketleri çok rahat ve esnektir.At Bayramında Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov, Büyükelçiler işadamları, basın mensupları ve tüm katılımcılar spor kıyafetleriyle yer aldılar. Çünkü 2017 Asya Oyunları Eylül ayında Aşkabat’ta Türk şirketi Polimeks tarafından inşaa edilen Olimpiyat kompleksinde yapılacak. Asyanın birçok ülkesinden sporcular olimpiyatlarda madalya için yarışacaklar.