TÜRKLER AVRUPA BİRLİĞİ’NE HAYIR DİYOR

Türkiye’de yılsonunda Avrupa Birliği ile görüşmelere yönelik bir referandum yapılırsa sonuç ilişkilerin kesilmesi yönünde olur. Tavak Vakfı’nın Eylül 2016’da yaptığı Türkiye halkının Avrupa Birliği’ne bakışı araştırmasında; Türk halkının ilk defa %22’si Avrupa Birliği’ne tam üyelik konusunda olumlu açıklamada bulundu.
Tavak Vakfı 2011-2016 yılları arasında Türk halkının Avrupa Birliği’ne bakışı konusunda altı tane panel araştırması yapmıştır. Bu araştırmalarda her yıl aynı sorular sorulmuş ve ilk defa bu yıl Türk halkının yalnızca %22’si Avrupa Birliği’ne üyeliğe evet demiştir.
Bu oranın en yüksek olduğu yıl 2013 olmuştur, 2013’te Türk halkının %43’ü Avrupa Birliği’ne evet demiştir. 2016 yılı araştırmasında, Türk halkının %22’si Avrupa Birliği’ne evet derken, hayır diyenlerin oranı %64 olarak ortaya çıkmıştır. %14’lük bir kesimde bu konuda bir fikri olmadığını belirtmiştir.
Başka bir soruda; Türkiye’nin Avrupa Birliği dışındaki en önemli alternatifi nedir görüşündedir. Bu konudaki cevaplardan biri Şanghay Birliği diğeri de bölgedeki bağımsız ülkelerle ilişkilerdir. Türk halkının %21'i Şanghay Birliği’ne evet derken, %22’si Türkiye’nin bölgedeki bağımsız ülkelerle ilişkisini geliştirmesi gerektiğini söylemiştir. Bu da gösteriyor ki artık Türk halkının Avrupa Birliği’ne yaklaşımı negatifleşmiştir. Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz’un, Lüksemburg Dışişleri Bakanı ve Avusturya Dışişleri Bakanlarının Türkiye’ye yönelik ilişkileri keselim açıklamaları Türk halkı tarafından ciddiye alınmayan görüşler olarak ortaya çıkmaktadır.
Tavak Vakfı 2011-2016 yılları arasında Türk halkının Avrupa Birliği’ne bakışı konusunda altı tane panel araştırması yapmıştır. Bu araştırmalarda her yıl aynı sorular sorulmuş ve ilk defa bu yıl Türk halkının yalnızca %22’si Avrupa Birliği’ne üyeliğe evet demiştir.
Bu oranın en yüksek olduğu yıl 2013 olmuştur, 2013’te Türk halkının %43’ü Avrupa Birliği’ne evet demiştir. 2016 yılı araştırmasında, Türk halkının %22’si Avrupa Birliği’ne evet derken, hayır diyenlerin oranı %64 olarak ortaya çıkmıştır. %14’lük bir kesimde bu konuda bir fikri olmadığını belirtmiştir.
Başka bir soruda; Türkiye’nin Avrupa Birliği dışındaki en önemli alternatifi nedir görüşündedir. Bu konudaki cevaplardan biri Şanghay Birliği diğeri de bölgedeki bağımsız ülkelerle ilişkilerdir. Türk halkının %21'i Şanghay Birliği’ne evet derken, %22’si Türkiye’nin bölgedeki bağımsız ülkelerle ilişkisini geliştirmesi gerektiğini söylemiştir. Bu da gösteriyor ki artık Türk halkının Avrupa Birliği’ne yaklaşımı negatifleşmiştir. Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz’un, Lüksemburg Dışişleri Bakanı ve Avusturya Dışişleri Bakanlarının Türkiye’ye yönelik ilişkileri keselim açıklamaları Türk halkı tarafından ciddiye alınmayan görüşler olarak ortaya çıkmaktadır.
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