TÜRK İŞ DÜNYASINDA KADINLARIN AĞIRLIĞI ARTIYOR

Bağımsız denetim, vergi ve danışmanlık şirketi Grant Thornton, 35 ülkede 2 bin 500 katılımcı ile ‘‘Kadın Yönetici Araştırması’’ gerçekleştirdi. Araştırmaya Türkiye’den 100 şirket katıldı. Araştırma sonuçları, kadın yönetici sayında Türkiye’nin G7 ülkelerini geride bıraktığını ortaya koydu. Türk şirketlerindeki kadın yönetici ortalaması dünyanın en gelişmiş 7 ülkesindeki kadın yönetici ortalamasının üzerinde. Türkiye, yüzde 27’lik kadın yönetici oranı ile yüzde 25’lik Kanada, yüzde 23’lük Almanya, yüzde 22’lik İngiltere, yüzde 21’lik Amerika ve yüzde 19’luk Hollanda’dan daha iyi durumda. Kadınlara önem verilmiyor diyerek Türkiye’yi eleştirenler, bu araştırmanın sonucundan kendilerine mutlaka bir ders çıkarmalı.

Türk iş dünyasında kadın patronların ve yöneticilerin ağırlığı giderek artıyor. EKOVİTRİN, farklı sektörlerde karar mekanizmasında rol alan yönetici kadınlarla gerçekleştirdiği röportajlarla özel bir dosya hazırladı. ‘‘İş Dünyasında Topuk Sesleri’’ başlığını taşıyan bu dosyada IBM Türk Genel Müdürü Defne Tozan, Japon Takeda’nın Türkiye Genel Müdürlüğünden sonra 1 Nisan itibariyle Kanada Ülke Başkanlığı ve Avrupa-Kanada Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başlayan Gamze Yüceland, Detay Gıda CEO’su Dilara Altınkılıç Kutmangil, Sertrans Logistics CEO’su Nilgün Keleş , Fransız Pierre Fabre İlaç Türkiye Genel Müdürü Dr. Hande Demirdere, SBS Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Aslı Elif Tanuğur Samancı, İTT Lojistik Genel Müdürü Didem Öztanık, Bikoshu Kurucu Ortağı Ceylan Ece Keremoğlu ile gerçekleştirdiğimiz özel röportajlar yer alıyor.

GIDA SEKTÖRÜNÜN DUAYEN İSMİ UYARIYOR

Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, gıda sektörünün zirvedeki duayen isimlerden biri. Türk tarımının hak ettiği yere ulaşması için adeta hayatını vakfeden mücadele adamı Mehmet Reis ile Nisan sayımız için özel bir röportaj gerçekleştirdik. Mehmet Reis, insanların temel ihtiyacı olan gıdanın eşit ve adil dağıtılmadığı bir dünyanın güvenli olmadığının altını çiziyor ve şu uyarıyı yapıyor: ‘‘Dünyayı sarsacak olan küresel kriz ne petrol, ne enerji ne de finans sektöründe olacak. Kriz tamamen gıda ve su kaynakları üzerinde kendini gösterecek!..’’ Mehmet Reis, ekonomik gücün ve hırsın her şeyin üstüne çıkması gelecek için gerçekten ürkütücü bir durum olduğuna da dikkat çekiyor. Küresel iklim değişimi, tarım alanlarının azalmasına, ciddi verim kayıplarına ve gıda fiyatlarının tehdit edici yükselişine neden olacak. Mehmet Reis’e göre ürün bolluğu ve ucuz ithalat dönemi sona erecek ve ardından doğacak bir gıda krizi tüm dünyayı sarsacak. Mehmet Reis’in çarpıcı açıklamalarının ayrıntıları Nisan sayımızda yer alıyor.

2018’DE TURİZMDE REKOR BEKLENİYOR

Türkiye ekonomisinin dinamo sektörlerinden biri olan turizmde son iki yıldan beri yüzler gülmüyordu. Ancak sektör bu yıl kayıplarını telafi edeceğe benziyor. Turizm’de 2018’in rekor yılı olacağının sinyalleri Ocak ayında geldi. Turist sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artış göstererek tüm zamanların rekoru kırıldı. Ocak ayındaki otel doluluk oranları üse yüzde 28.6 artışla 60.6’ya yükseldi. Türk turizm işletmeleri ve tur operatörleri dünyanın en büyük turizm fuarı olan Berlin ITB’den umutla döndü. Rezervasyonlar ikiye katlandı. EKOVİTRİN, Türk turizmindeki bu umutlu gelişmeyi özel bir dosya ile Nisan sayısına taşıdı.

PİYASALARDA SORU İŞARETİ

Nisan sayımızda yer alan bir başka önemli dosya ise piyasalarla ilgili. Ekonomide büyüme sürecek mi? İşsizlik tek haneli rakamlara inecek mi? Dolar ve euro’da yükseliş devam eder mi? Altın fiyatları aşağı yönlü mü? BİST endeksi nasıl seyredecek? İşte bu sorulara piyasa uzmanları cevap veriyor. İntegral Yatırım Menkul Değerler araştırma uzmanı Eda Karadağ, ALB Menkul Değerler Emtia Piyasaları Müdürü Volkan Kuğucuk ve AHL Forex araştırma uzmanı Özgecan Özdemir, Nisan ayında ekonomi ve piyasaların nasıl bir seyir izleyeceğini EKOVİTRİN için analiz ettiler. Mayıs ayında yine dopdolu bir içerikle yeniden birlikte olmak dileğiyle, ömürleriniz sağlıklı ve bereketli olsun.

Saygılarımla.