TÜRK BANKALARININ BÜYÜK BAŞARISI

Uluslararası Marka Değerlendirme Kuruluşu Brand Finance’ın hazırladığı ‘Dünyanın En Değerli 500 Banka Markası 2018’ çalışması geçtiğimiz ay açıklandı. Araştırma sonuçlarına göre, Çin Bankası ICBC, 59 milyar 189 milyon dolarlık marka değeriyle ilk sırada yer aldı. Brand Finance’ın açıkladığı marka değeri en yüksek 500 banka arasında Türkiye’den 9 banka yer alıyor. Dünyanın bankacılık sektöründeki en kapsamlı araştırmasına göre, 1 milyar 649 milyon dolarlık marka değeriyle Akbank, Türkiye’nin en değerli bankası oldu. Akbank’ı, Garanti ve Ziraat Bankası izledi. Dünyanın En Değerli Banka Markaları listesine giren diğer Türk bankaları ise şunlar: Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi, Halkbank, Vakıfbank, Denizbank ve TEB. Dünya liginde yer alan Türk bankalarını bu başarılarından dolayı kutluyorum.

KOBİ'LERİN BANKASI HALKBANK

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ile yaptığımız özel röportajı Mart sayımızın kapak konusu yaptık. Ekovitrin Medya Grubu Başkan Yardımcısı Şeref Özata’nın, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ile gerçekleştirdiği özel röportajın detayları, bankacılık sektörümüzün Türk ekonomisine sağladığı büyük katkıların ipuçlarını da bize veriyor. Halkbank, Türk ekonomisinin omurgasını oluşturan esnafl arımıza ve KOBİ’lerimize yıllardan beri fi nans, bilgi ve teknoloji desteği sağlıyor. Türkiye’nin 5. büyük bankası Halkbank’ın 2017 bilanço büyüklüğü 305.4 milyar TL’ye ulaştı. Halkbank, Brand Finance’ın ‘Dünyanın En Değerli Banka Markaları’ listesinde yer alarak önemli bir başarıya da imza attı. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Türkiye’nin dünya ekonomisinde global oyuncu haline geldiğini ve bu konuda Türk bankacılık sektörünün önemli rol oynadığını belirtiyor.

EKONOMİDE BÜYÜME DEVAM EDECEK

Piyasa uzmanları geçtiğimiz yıl ciddi bir büyüme sergileyen Türkiye ekonomisinin 2018’de de büyümeyi sürdüreceği görüşünde. Uzmanlara göre, enflasyon ve kur riski bir tehdit oluştursa da ekonomi, pozitif bir görünüm sergiliyor. İntegral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, ALB Yatırım Altın ve Emtia Piyasaları Müdürü Volkan Kuğucuk ve AHL Forex Araştırma Uzmanı Özgecan Özdemir, piyasalardaki gelişmeleri ve Türkiye ekonomisinin geleceğini Ekovitrin için değerlendirdiler.

BAKAN AHMET ARSLAN İLE ÖZEL RÖPORTAJ

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, geçtiğimiz ay İstanbul Yeni Havalimanı’nın devam eden inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Dünyanın en büyük havalimanının inşaatının yüzde 80'i tamamlanmış durumda. 200 milyon yolcu kapasiteli asrın havalimanının 90 milyon yolduya hizmet verecek olan ilk terminali 29 Ekim’de hizmete açılacak. Bakan Ahmet Arslan ile İstanbul Yeni Havalimanı’nın şantiyesinde özel bir röportaj gerçekleştirdim. Arslan, Ekovitrin’e yaptığı açıklamada, “Dünyanın en büyük havalimanını inşa ediyoruz. Bütün etaplar tamamlandığında 1,5 milyon kişiye istihdam imkanı doğacak. Bu havalimanı, Türkiye’nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’na yüzde 5 katkı sağlayacak” dedi. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile özel röportajın detayları mart sayımızda yer alıyor.

BEŞİKTAŞ'I GLOBAL BİR MARKA YAPACAĞIZ

Beşiktaş, Türk futbolunun en istikrarlı takımı. İki yıl üst üste şampiyon oldu. Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde iddiasını sürdürüyor. Uluslararası danışmanlık şirketi KPMG Football Benchmark ekibi, ‘Şampiyonlar Raporu 2018’ araştırmasına göre, Karakartallar Türk futbol takımları içerisinde gelir şampiyonu da oldu. Beşiktaş, gelirini yüzde 43 artırarak Avrupa’nın dev futbol kulüplerini bile geride bıraktı. Beşiktaş’ın bu başarısında Başkan Fikret Orman ve yönetiminin önemli bir rolü var. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile özel bir röportaj gerçekleştirdik. Fikret Orman, Beşiktaş’ı global bir marka haline getireceklerini ve dünya çapında 100 milyon taraftara ulaşmayı hedefl ediklerini söyledi. Röportajın ayrıntıları Ekovitrin’in sayfalarında yer alıyor.

MERCEDES’İN DÜNYA AR-GE MERKEZİ TÜRKİYE

Mart sayımızda yer alan bir başka özel röportajı Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün ile gerçekleştirdik. Dünya otomotiv devinin Türkiye’deki yatırımı ekonomimize büyük katkı sağlıyor. Süer Sülün, Mercedes-Benz Türk’ün, globalde Almanya’dan sonra en çok kamyon üreten fabrika olduğunu belirtiyor. Mercedes- Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, yeni yatırımlarla birlikte Türkiye’nin Mercedes’in dünyadaki Ar-Ge merkezi konumuna geleceğinin de müjdesini veriyor. Sevgili Ekovitrin okurları, önümüzdeki ay yine dopdolu bir içerikle birlikte olmak dileğiyle, saygılarımı sunuyorum.