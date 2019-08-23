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Zengin Hint aileler Türkiye'ye 50 milyon dolar getirdi

Son yıllarda Hint zengin ailelerin, düğün için tercihi Türkiye. Bu aileler, düğünlerinde kesenin ağzını da açıyor.

Zengin Hint aileler Türkiye'ye 50 milyon dolar getirdi

Son yıllarda Hint zengin ailelerin, düğün için tercihi Türkiye. Bu aileler, düğünlerinde kesenin ağzını da açıyor.

23 Ağustos 2019 Cuma 16:50
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Zengin Hint aileler Türkiye'ye 50 milyon dolar getirdi

Özellikle yaz mevzimlerinde başta Rus turistler olmak üzere İngiliz, Alman turistlerin de gözde tatil mekanı, Türkiye'nin Akdeniz sahilleri. Ancak her şey dahil sistemlerin sevdalısı Rus turistler, az para harcadıklarından dolayı pek de sevilmiyor.

Tam da bu noktada Hint düğünleri, turizmcilerin imdadına koştu. Zengin Hintler, düğün için Türkiye'yi tercih ediyor. Üstelik bu düğünler tek gece değil, 3 gün 3 gece sürüyor.

50 MİLYON DOLAR

Geçtiğimiz yıl 13 Hint düğününün yapıldığı Türkiye'de, bu yıl şimdiye kadar 20 düğün yapıldı. Üstelik bu düğünler için 50 milyon dolarlık bir harcama yapıldı. Kaba bir hesapla, bir Hint düğünü ortalama 2,5 milyon dolar getirdi.

HEDEF SAYIYI ARTIRMAK

Her yıl 10 bin Hint düğünü, Hindistan dışında özellikle Tayland, Malezya ve Singapur'da yapılıyor. Antalya'daki turizmcilerin hedefi ise 20 düğün sayısını, daha da yukarılara taşımak.

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