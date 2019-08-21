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Yerli turist "helal turizmle" yurt dışı gezmeyi sevdi

Günümüzde yerli turistin ilk tercihi yurtdışı seyahatleri olmaya başladı. Farklı kültürleri, dilleri ve insanları tanımak isteyen yerli turist, soluğu yurtdışı turlarında alıyor. Bu trende cevap vermek adına son dönemde muhafazakar aileler için de bir alternatif ortaya koyuldu. Müslüman turistleri çekmek amacıyla İspanya, İngiltere, Fransa başta olmak üzere pek çok ülke “Helal Turizm” için yatırımlarını artırıyor. Elçi Tur Yönetim Kurulu Başkanı Tehir Başarır, “Türkiye’de seyahat acentesi ile yurtdışında muhafazakar gezileri tercih eden misafirlerin sayısı ak 50 bini aşmış durumda. Önümüzdeki yıllarda bu sayının çok daha fazla artacağına inanıyoruz.” dedi.

Yerli turist "helal turizmle" yurt dışı gezmeyi sevdi

Günümüzde yerli turistin ilk tercihi yurtdışı seyahatleri olmaya başladı. Farklı kültürleri, dilleri ve insanları tanımak isteyen yerli turist, soluğu yurtdışı turlarında alıyor. Bu trende cevap vermek adına son dönemde muhafazakar aileler için de bir alternatif ortaya koyuldu. Müslüman turistleri çekmek amacıyla İspanya, İngiltere, Fransa başta olmak üzere pek çok ülke “Helal Turizm” için yatırımlarını artırıyor. Elçi Tur Yönetim Kurulu Başkanı Tehir Başarır, “Türkiye’de seyahat acentesi ile yurtdışında muhafazakar gezileri tercih eden misafirlerin sayısı ak 50 bini aşmış durumda. Önümüzdeki yıllarda bu sayının çok daha fazla artacağına inanıyoruz.” dedi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 17:13
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Yerli turist "helal turizmle" yurt dışı gezmeyi sevdi

Araştırmalara göre dünyadaki Müslüman nüfusu, 155 milyar dolarlık seyahat pazarı oluşturuyor. Aynı oranla bu talebi gören ve yatırım yapan çok fazla  ülke var. Muhafazakar tatil talebinin, diğer tatil tiplerine göre daha hızlı artış göstermesi hem tatilcilerin hem de bu alana yatırım yapan iş insanları için yeni bir kapı açılmış durumda. Türkiye’den seyahat acentesi ile yurtdışında muhafazakar turları tercih eden yerli turist sayısının yaklaşık 50 bini aştığını söyleyen Elçi Tur Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Başarır, “muhafazakar turların dünya genelinde 1,2 milyon kişiden fazla seyahat sever tarafından tercih edildiği ve ülkemiz içinde yeni sayılabilecek bu pazarın gelişmesi son derece sevindirici olduğunu dile getirdi.

Elçi Tur Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Başarır

Normal turlardan farkı ne?

Normal turlardan farkı, muhafazakar yurtdışı turlarında misafirlerin ibadet saatleri ve yemeklerdeki helal tercihleri gibi en önemli bu iki noktaya özel hassasiyet gösterilmesidir. Öğle namazları için verilen ekstra molalar, yemeklerin helal restoranlarda alınması, bu turlara katılan misafirler için büyük önem taşımaktadır. Bununla birlikte normal turlarda panoramik şehir turları dışındaki tüm turlar ekstra bedelle satın alınabiliyorken, muhafazakar yurtdışı turlarında misafirler, ekstra bir bedel ödemezler, tüm turlar fiyatlara dahil edilmektedir.

En çok Kudüs, Balkanlar, Mısır ve Fas tercih ediliyor

Muhafazakar yurtdışı turlarında popüler olarak Kudüs, Balkanlar, Mısır, İran, Fas, Endülüs turları tercih edilmekle birlikte; alternatif destinasyonları tercih eden misafirlerimiz Hindistan, Orta Avrupa ülkeleri, İtalya, Benelux ülkeleri ve Fransa’ya da oldukça ilgi göstermektedir.

Her kesimin bütçesine uygun

Hemen herkesin yurtdışı seyahat denilince yüksek kur dolayısı ile gözü korkuyor ancak muhafazakar yurtdışı turlarında sanıldığının aksine çok yüksek rakamlarla karşılaşılmıyor. Standart 3 gecelik programlar 440 Euro’dan başlıyor..

Son Güncelleme: 21.08.2019 17:36
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