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Vergisiz alışverişte Çin arayı açıyor

Turizm Yazarları Derneği’nin (TUYED) aylık olarak hazırladığı TE Bülten’in (Turizm Endüstrisi Bülteni)  ilk sayısında yayımlanan araştırmaya göre, Çinli turist Türkiye’de yaptığı vergisiz alışverişte açık ara önde. Vergisiz alışverişin (tax free) en etkin veri ve hizmet sağlayıcı kuruluşu Global Blue’nun, bültene özel hazırladığı araştırmaya göre, bu yılın Ocak-Nisan aylarında, Çinli turistin toplam satışlardaki payı yüzde 14’ten yüzde 20’ye çıktı.

Vergisiz alışverişte Çin arayı açıyor

Turizm Yazarları Derneği’nin (TUYED) aylık olarak hazırladığı TE Bülten’in (Turizm Endüstrisi Bülteni)  ilk sayısında yayımlanan araştırmaya göre, Çinli turist Türkiye’de yaptığı vergisiz alışverişte açık ara önde. Vergisiz alışverişin (tax free) en etkin veri ve hizmet sağlayıcı kuruluşu Global Blue’nun, bültene özel hazırladığı araştırmaya göre, bu yılın Ocak-Nisan aylarında, Çinli turistin toplam satışlardaki payı yüzde 14’ten yüzde 20’ye çıktı.

02 Temmuz 2019 Salı 14:19
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Vergisiz alışverişte Çin arayı açıyor

Global Blue'nun Türkiye verileri, vergisiz alışverişte Çin'in liderliği sürdürdüğünü ortaya koyuyor. Geçen yılın Ocak-Nisan aylarında ortalama harcaması 3 bin 379 dolar olan Çinli turistin bu yılın aynı dönemindeki ortalama harcaması 5 bin 81 dolara ulaştı. Bu da Çinli turistin satın almasının geçen yıldan yüzde 162'lik bir büyüme kaydettiğine işaret ediyor.

Turistlerin Türkiye’deki vergisiz (Tax Free) alışverişleri- (Kaynak: Global Blue)

2018 Ocak- Nisan

2019 Ocak- Nisan

Ülkeler

Ortalama Harcama

Satış Payı

Ortalama Harcama

Satış Payı

Satış Büyümesi

Ortalama harcama büyümesi

Çin

3.379

14%

5.081

20%

162%

50%

Kuveyt

2.263

9%

3.394

9%

83%

50%

Suudi Arabistan

2.043

13%

2.456

8%

21%

20%

Katar

4.859

7%

6.837

8%

93%

41%

İran

761

9%

1.039

6%

18%

36%

Azerbaycan

2.674

5%

2.467

4%

39%

 -8%

Almanya

3.324

3%

5.830

4%

162%

75%

Mısır

705

2%

860

3%

166%

22%

Rusya Federasyonu

1.143

3%

1.298

3%

79%

14%

BAE

4.397

2%

6.749

2%

83%

53%

Lübnan

1.090

2%

1.402

2%

110%

29%

Libya

1.129

1%

1.427

2%

217%

26%

ABD

4.272

1%

4.756

1%

144%

11%

Irak

1.645

1%

2.520

1%

209%

53%

İsrail

926

1%

1.311

1%

124%

42%

Diğer

2.189

27%

2.468

25%

71%

13%

Turizm Yazarları Derneği Başkanı Kerem Köfteoğlu, aylık olarak yayımlanacak TE Bülteni, Ajans Press, Global Blue ve Nielsen gibi alanının öncü şirketleriyle iş birliği halinde hazırladıklarını belirterek şu bilgileri verdi: “Yarattığı 1,7 trilyon dolarlık iş hacmiyle en büyük beşinci sektör haline gelen turizm ölçülürse doğru yönetilir. Bu noktadan hareketle önemli bir çalışma başlattık. Global Blue’nun bizim için hazırladığı veriler, Türkiye’de en fazla harcama yapan turistler hakkında bilgi veriyor. Nielsen’in imzasını taşıyan ‘Turizmin İnternet Trafiği Karnesi’ olarak adlandırabileceğimiz çalışması seyahat acentaları, oteller, havayolları ve otobüs şirketlerinden siteleri en fazla ziyaret edilenlerin kimler olduğunu ortaya koyuyor. Medya takibi yapan Ajans Press’in verileri ise geçen ay turizm haberlerinin medyaya yansımaları hakkında ayrıntılı bilgiler içeriyor. Önümüzdeki dönemde turizmle ilgili özgün başka araştırmalar için yeni iş birliklerine de gideceğiz.”

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