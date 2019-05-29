Tuzla Marina turist akınına uğrayacak

Türkiye’nin son yıllarda turizmde yaşadığı ivme artarak devam ediyor. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Tuzla Viaport Marina ve MK Travel arasında işbirliği anlaşması imzalandı. Tuzla’yı turizm konusunda Sultanahmet’le yarıştırmayı hedefleyen anlaşma ile 100 bin Ortadoğulu turist yılsonuna kadar Tuzla’da yer alan Viaport Marina’daki eğlence parkına gelecek. İstanbul’a gelen turistlerin eğlence, alışveriş ve yeme içme için Tuzla’ya taşınma işlemi İDO feribotlarıyla yapılacak.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Tuzla Viaport Marina ve MK Travel arasında imzalanan anlaşmayla yılsonuna kadar Tuzla Viaport Marina’ya 100 bin turist getirilecek.

Anlaşmanın tanıtım toplantısında konuşan İDO Genel Müdürü Hasan Üstündağ, İDO olarak bu önemli anlaşmanın bir parçası olmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Hasan Üstündağ, “İDO’nun yeni rotası ile Yenikapı iskelemizden hareketle gidilecek Viaport Marina, gemiyle gidilecek ilk alışveriş merkezi olacak. 30 yılı aşkın tecrübemizle, içinde yer aldığımız bu işbirliğiyle Türkiye’de bir ilke imza atmaktan mutluluk duyuyoruz. Böyle kıymetli çalışmalara yenilerinin eklenmesini temenni ediyor, Via Properties grubuna başarılar diliyorum” dedi.

1 MİLYON TURİST HEDEFİ

Via Properties Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Bayraktar, Viaport Marina’nın İDO ile çok büyük bir anlaşma yaptığını ve Tuzla’yı Sultanahmet ile yarışır hale getireceklerini belirtti. Coşkun Bayraktar, “Yüzbinlerce turisti denizyolu ile Yenikapı’dan alıp Tuzla’ya götüreceğiz. Böylelikle kültür turizminin kalbi diyebileceğimiz Sultanahmet’i Tuzla’ya taşıyacağız. Orada gün boyu eğlenmelerini sağlayacağız” diye konuştu. Bu projenin ilk olduğunu belirten Coşkun Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hedefimiz yüzbinlerce turiste hizmet vermek. Akabinde bu rakamın her sene üstüne koyarak belki de milyon hedefini yakalayarak Tuzla’ya turistleri götüreceğiz.”

“TUZLA’YA ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAK”

Çalıştığı firmalarla birlikte Ortadoğu’da Türkiye’nin tanıtımını yapıp, yeni turistlerin gelmesi için çalışan MK Taravel Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Kaya da, Türkiye turizmine katkı yapmak için çalıştıklarını belirterek 100 bin turistin özellikle Tuzla’ya çok faydalı olacağını söyledi. Kaya, Viaport Marina gibi bir projeyi hayata geçirdiği için Coşkun Bayraktar’a, projeye destek olan İDO Genel Müdürü Hasan Üstündağ’a teşekkür ederek, daha iyisini yapmak işçin gece gündüz çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

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