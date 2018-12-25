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Türkiye devleri solladı

Ülkelerdeki turizm gelirinin ekonomik büyümeye ne kadar katkı sağladığı belli olurken, Türkiye’de bu oranın yüzde 4,3 olduğu görüldü.

Türkiye devleri solladı

Ülkelerdeki turizm gelirinin ekonomik büyümeye ne kadar katkı sağladığı belli olurken, Türkiye’de bu oranın yüzde 4,3 olduğu görüldü.

25 Aralık 2018 Salı 13:37
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Türkiye devleri solladı

TURİZMİN EKONOMİK BÜYÜMEYE KATKISI YÜZDE 4,3

Ülkelerdeki turizm gelirinin ekonomik büyümeye ne kadar katkı sağladığı belli olurken, Türkiye’de bu oranın yüzde 4,3 olduğu görüldü.

Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, turizmin ekonomik büyümeye katkısını konu alan araştırmaya inceledi. Ajans Press’in Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’deki turizm gelirinin ülkenin ekonomik büyümeye katkısı yüzde 4,3 olarak görüldü. Turizmin ekonomik büyümeye en fazla katkı sağladığı ülke ise yüzde 11,1 oranla İspanya olarak saptandı. İspanya’yı da 9,2 ile Portekiz takip ederken, yüzde 8,6 ile Meksika izledi. Buna karşın listedeki en düşük turizm katkısının yüzde 1,2 ile Polonya’da olduğu gözlendi.

TÜRKİYE DEVLERİ SOLLADI

ITS Medya ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesinde konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılı içerisinde turizm başlığı altında 344 bin 310 haberin yansıma bulduğu tespit edildi. Turizm medyanın en çok konuştuğu başlıklar arasında yer alırken, 2018 yılında yaşanan hareketliliğin memnuniyetle karşılandığı görüldü. Türkiye’nin ekonomik büyümeye turizmin etkisi bakımından, Almanya, Birleşik Krallık, Avustralya, ABD, Kanada, Japonya ve Polonya’nın önünde yer alması ise dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı.

Son Güncelleme: 25.12.2018 14:24
Anahtar Kelimeler:
TurizmEkonomi
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