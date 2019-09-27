Turizmde hedef büyüttük!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 27 Eylül 'Dünya Turizm Günü'nde, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Türkiye’nin 2023 Turizm Stratejisi’ni açıkladı.

'65 MİLYAR DOLAR TURİZM GELİRİ'

Bakan Ersoy, 2023 stratejisinde hedeflenen turist sayısını ve gelirini açıkladı.

Ersoy, "Türkiye, günümüz turistlerinin değişen beklentilerini karşılayabilecek olağanüstü çeşitlilikte seyahat fırsatları sunan bir dünya markası. 2023 Turizm Stratejisi'nde ortaya konan yeni stratejileri uygulamaya geçirerek ülkemizi, ağırladığı turist sayısı ve elde ettiği gelir miktarıyla küresel turizm pazarında bir üst lige çıkaracağız. 2023 yılında ülkemizi 75 milyondan fazla turistin ziyaret etmesini ve 65 milyar dolarlık turizm geliri elde etmeyi hedefliyoruz. Bunu, turist başına ortalama harcamayı artırıp ve ortalama geceleme sayısını 9,9'dan 10'a çıkararak, gecelik ortalama 86 dolarlık harcama seviyesine ulaşarak yapmayı planlıyoruz" dedi.

Ersoy şöyle devam etti:

"Dünya genelinde turizmde rakibimiz olan ülkelerde uzun yıllardır faaliyetini sürdüren turizm tanıtım ve gelişimi için tek elden çalışan ajans modeli ülkemiz için hayata geçirilmiştir. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile sektörün turizm tanıtımına aktif katılımı mümkün kılınmış, bütçe imkanlarının genişletilmesi ile de sürdürülebilir ve etkin tanıtımın önü açılmıştır. 2018 yılında 18 milyon dolar olan Bakanlık tanıtım bütçesini, 2019 yılında ortaya koyduğumuz politika değişikliği ile 72 milyon dolara çıkardık.

TURİZM VE TANITIM AJANSI KURULACAK

2020 yılında ise Bakanlığımız ve yeni kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile birlikte tanıtım bütçesini 180 milyon dolara taşımayı hedeflemekteyiz. Turizmde rakibimiz olan ülkelerin uzun yıllardır yaptıkları yatırımlarla ortaya koydukları çalışmalar için kullandıkları büyük tanıtım bütçelerine oranla var olan açığımızı her yıl yapacağımız artışlarla kapatmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda 2023 yılında 220 milyon dolarlık tanıtım bütçesine ulaşmak için çalışacağız. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile tanıtım yaptıkça turizm gelirlerimizi arttıracak, gelirlerimiz arttıkça da tanıtım bütçemizi büyüteceğiz"

Bakan Ersoy'un konuşmasının ardından Batı, Asya ve Uzakdoğu pazarlarında gösterimi için 3 ayrı versiyonu bulunan Türkiye tanıtım filminin gösterimi yapıldı.

THOMAS COOK AÇIKLAMASI

Ersoy ayrıca, Thomas Cook'un tasfiyesinden Türkiye'nin en az şekilde etkilenmesi için buradan boşalacak kapasiteyi doldurmak amacıyla EasyJet EZJL.IS , Jet2 ve British Airways'in Türkiye'nin tatil beldelerine ek kapasite yaratmaları konusunda mutabakata varıldığını söyledi.

Ersoy, "Türkiye'nin 2023 Turizm Stratejisi"ni açıkladığı toplantıda yaptığı konuşmada, kamuoyunda Thomas Cook'tan boşalan kapasitenin nasıl doldurulacağına ilişkin endişeler olduğunu belirterek, "Biz bakanlık olarak endişe duymuyoruz... EasyJet önümüzdeki sene Antalya, Bodrum, Dalaman, İzmir ağırlıklı olmak üzere bizim farklı noktalarımıza gidiş dönüş 700,000 koltuk yani 350,000 kişilik ek kapasite başlatma taahhüdü verdi. Salı günü de Türkiye'ye geliyorlar. Bütün bu konuştuklarımızı masaya yatıracağız, yazılı bir ortama taşıyacağız. Biz de onların motivasyonunu artırmak, cesaretlendirmek için üzerimize düşen gereken destekleri katkıları vereceğiz" dedi ve ekledi:

"İngiltere pazarının en büyük ikinci oyuncusu Jet2 ile de zaten uzun süredir görüşüyorduk. Bu olay gerçekleştikten sonra onlarla iletişimimizi hızlandırdık. (CEO) Steve Heapy Pazartesi günü geliyor. Türkiye'ye olan kapasitelerini ne kadar artıracaklarını Pazartesi günü masaya yatırıp kağıda döküyoruz. Kapasitelerini ciddi oranda artırmayı kabul ettiler. Yazı da beklemiyorlar. Ekim ayı itibarıyla mevcut destinasyonlarındaki uçuş sayılarını artırmaya başlayacaklar."

Türkiye kapasitesini artırmak için mutabık kaldıkları bir diğer havayolunun da British Airways olduğunu belirten Ersoy şöyle konuştu:

"British Airways ile de görüşmelerimiz bir sonuca vardı. Pazartesi günü toplantı yapacağız, yetkilileri Türkiye'ye geliyor. Önümüzdeki sene itibarıyla, haftalık 3 sefer uçuyordu, haftalık 6 sefer Dalaman uçuşlarını başlatma kararı aldı. Aynı zamanda önümüzdeki yaz sezonu itibarıyla Antalya'ya başlangıç itibarıyla haftalık önce 3 sefer sonrasında 6 sefere çıkmak üzere sefer koyması konusunda mutabık kaldık. Pazartesi detayları konuşup sefer sayılarını ve motivasyonlarını artırmak için katkılar yapacağımızı kağıda döküp sonuca bağlamış olacağız."

Thomas Cook'tan doğacak boşluğu doldurmak için yerli havayolları ile de çalıştıklarını belirten Ersoy, özellikle İngiliz turistler için çok önemli bir destinasyon olan Dalaman'a hem THY THYAO.IS hem de SunExpress'in günlük olarak birer ek sefer koyacaklarını söyledi.