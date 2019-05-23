Torunoğulları’ndan Fethiye’ye dev tema park

Tencere, turizm, inşaat ve gayrimenkul alanlarında önemli yatırımları bulunan ve yönetim kurulu başkanlığını Turgut Torunoğulları’nın yaptığı Hollanda merkezli Edelstaal Group, turizm sektöründe büyümeye devam ediyor. ‘Orka’ markasıyla turizm sektöründe önemli yatırımlara imza atan Edelstaal Group, İngiliz ortakları J & S Leisures ile geçen yıl Fethiye’de yatırımına başladığı bölgenin en büyük tema parkını inşa ediyor.

Edelstaal Group ve Orka Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları, 33 bin metrekare alan üzerinde kurulan Tema Park’ta eğlence aktivitelerinin yanı sıra AVM, restoranlar sokağı, 150 villa ve bir de otel olacağını söyledi. Tema Park’ta açılış için gün saydıklarını belirten Turgut Torunoğulları, Tema Park’ın 35 milyon Euro’ya mal olduğunu ifade etti. Türkiye’nin Hollanda pazarında yeniden yükselişe geçtiğini, bu yıl Hollanda’dan gelecek ziyaretçi sayısının 1,5 milyonu aşabileceğini kaydeden Turgut Torunoğulları, sözkonusu artışın şimdilik yüzde 35 olduğunu vurguladı.

Edelstaal Group Yönetim Kurulu Üyesi ve ORKA Hotels Genel Müdürü Ercan Torunoğulları ise “Fethiye Ovacık’ta bölgenin en büyük Water World Tema Parkı’nı yapıyoruz ve Haziran ayında açılışını yapacağız. Torunoğulları ailesi olarak saygı ve sevgiyi ön planda tutuyoruz, birbirimize dürüstçe davranıyoruz ve güveniyoruz. Ailemizde demokratik şekilde büyük küçük herkes görüşünü belirtebiliyorr. Başarımızın sırrı saygı, sevgi, dürüstlük ve güvenmek” diye konuştu.