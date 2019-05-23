Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018 EKOVİTRİN 2019 İŞ DÜNYASI
BİST
84596
ALTIN
251.894
DOLAR
6.0970
STERLİN
7.7172
EURO
6.8177

Torunoğulları’ndan Fethiye’ye dev tema park

Hollanda merkezli tencere üreticisi Edelstaal Group, Türkiye’de turizm yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. Yönetim Kurulu Başkanlığını Turgut Torunoğulları’nın yaptığı Edelstaal Group, Fethiye’ye bölgenin en büyük tema parkını inşa ediyor.

Torunoğulları’ndan Fethiye’ye dev tema park

Hollanda merkezli tencere üreticisi Edelstaal Group, Türkiye’de turizm yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. Yönetim Kurulu Başkanlığını Turgut Torunoğulları’nın yaptığı Edelstaal Group, Fethiye’ye bölgenin en büyük tema parkını inşa ediyor.

23 Mayıs 2019 Perşembe 17:15
1275 Okunma
Torunoğulları’ndan Fethiye’ye dev tema park

Tencere, turizm, inşaat ve gayrimenkul alanlarında önemli yatırımları bulunan ve yönetim kurulu başkanlığını Turgut Torunoğulları’nın yaptığı Hollanda merkezli Edelstaal Group, turizm sektöründe büyümeye devam ediyor. ‘Orka’ markasıyla turizm sektöründe önemli yatırımlara imza atan Edelstaal Group, İngiliz ortakları J & S Leisures ile geçen yıl Fethiye’de yatırımına başladığı bölgenin en büyük tema parkını inşa ediyor.

Edelstaal Group ve Orka Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları, 33 bin metrekare alan üzerinde kurulan Tema Park’ta eğlence aktivitelerinin yanı sıra AVM, restoranlar sokağı, 150 villa ve bir de otel olacağını söyledi. Tema Park’ta açılış için gün saydıklarını belirten Turgut Torunoğulları, Tema Park’ın 35 milyon Euro’ya mal olduğunu ifade etti. Türkiye’nin Hollanda pazarında yeniden yükselişe geçtiğini, bu yıl Hollanda’dan gelecek ziyaretçi sayısının 1,5 milyonu aşabileceğini kaydeden Turgut Torunoğulları, sözkonusu artışın şimdilik yüzde 35 olduğunu vurguladı.

Edelstaal Group Yönetim Kurulu Üyesi ve ORKA Hotels Genel Müdürü Ercan Torunoğulları ise “Fethiye Ovacık’ta bölgenin en büyük Water World Tema Parkı’nı yapıyoruz ve Haziran ayında açılışını yapacağız. Torunoğulları ailesi olarak saygı ve sevgiyi ön planda tutuyoruz, birbirimize dürüstçe davranıyoruz ve güveniyoruz. Ailemizde demokratik şekilde büyük küçük herkes görüşünü belirtebiliyorr. Başarımızın sırrı saygı, sevgi, dürüstlük ve güvenmek” diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fethiye Çinli turistleri ağırlayacak
Fethiye Çinli turistleri ağırlayacak
Pegasus’tan Hotels.com ve Airbnb iş birliği
Pegasus’tan Hotels.com ve Airbnb iş birliği
Yazın enerjisini Cafe Cadde’de yakalayın
Yazın enerjisini Cafe Cadde’de yakalayın
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim