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Setur online çekiliş kampanyası

Setur’un web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapılan rezervasyonlar için düzenlediği çekilişin büyük ödülü 2018 model Fiat 500’ü kazanan Batıkan Güzeller, aracını Setur’dan teslim aldı.

Setur online çekiliş kampanyası

Setur’un web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapılan rezervasyonlar için düzenlediği çekilişin büyük ödülü 2018 model Fiat 500’ü kazanan Batıkan Güzeller, aracını Setur’dan teslim aldı.

25 Aralık 2018 Salı 12:49
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Setur online çekiliş kampanyası

Türkiye’nin önde gelen turizm şirketlerinden Setur’un online ve mobil uygulaması üzerinden hizmet verdiği müşterileri arasında düzenlediği çekilişin kazananları hediyelerine kavuştu. Çekilişin en büyük hediyesi olan 2018 model Fiat 500 S6 Lounge 1.2 Fire 69 HP Dualogic Tutku Kırmızı renkli aracı İzmir’den kazanan Batıkan Güzeller, aracını Setur Suadiye şubesinde Setur Turizmden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Tomruk’tan teslim aldı.

Setur’un çekilişinde ayrıca 2 kişi Beko Quatro UHD 4K TV, 10 kişi Beko 4W LED TV ve 10 kişi de 500 TL değerinde Setur hediye çeki kazandı. 14 Kasım’da Hürriyet Gazetesi’nde yayımlanan çekiliş sonuçlarının ardından kazanan talihliler hediyelerine kavuştular.

Anahtar Kelimeler:
Setur Online
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