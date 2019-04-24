Paşabahçe'den yepyeni bir seri: Orquestra!

Paşabahçe Mağazaları’ndan ödüllü bir seri; Müziğin ve harmoninin ahengi “Orquestra” porselen serisi

Yenilikçi tasarımlarıyla sofralara şıklık katan Paşabahçe Mağazaları, müziğin ve harmoninin birlikteliğine yeni bir boyut kattı ve yeni porselen serisi ‘Orquestra’yı tüketicilerinin beğenisine sundu. İki ünlü tasarımcı David Raffoul ve Nicolas Mousallem tarafından tasarlanan Orquestra porselen serisi, farklı geometrik çizgi desenleri ile dikkat çekiyor.

Her desen ve çizginin farklı yoğunlukta ve yönde olmasıyla bir senfoni yaratabilmek için gereken disiplin ve mükemmeliyeti simgeleyen tasarımcılar bu koleksiyonla 2015 yılında Wallpaper Design ve Red Dot Design ödüllerine layık görüldü.

Orquestra porselen serisi yemek takımı, espresso ve çay fincanıyla da sofralarınıza renk katıyor.