"Muhafazakar tatil" yükselişte!

Yemek, hizmet ve tesis kalitesi olarak bir çok ülkeden daha iyi konumda olan Türkiye muhafazakar tatil konseptinde de yerli ve yabancı turistin ilgisini oldukça fazla çekmiş durumda. Özellikle tatilini sessiz, sakin, özel havuzlu ve İslami şartlara uygun bir biçimde geçirmek isteyenler, İslami konsepte uygun villa ve otellere akın ediyor. Dünyada da oldukça gelişen bu sektör muhafazakar ailelerin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

“Nitelikli turist sayısını arttırmayı hedefliyoruz”

Alya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Başarır, “İslami şartlara uygun otel konsepti dünyada 300 Milyar Dolarlık bir Pazar payına sahip olduğunu gözlemliyoruz. Son yıllarda Türkiye Ekonomisinin lokomotifi olarak görülen turizm sektöründe, muhafazakar villalar ve oteller turizm sektörüne yeni bir heyecan ve çeşitlilik getirdi. Geçmişte 30’u geçmeyen tesis sayısı artık 80’i geçmiş durumda. Bizler de ortaya koyduğumuz villa tatili konseptiyle, Turizm Bakanı Sayın Mehmet Ersoy’unda sürekli dile getirdiği gibi “nitelikli turist” sayısını arttırmayı hedefliyoruz.

Her bütçeye uygun tatil imkanı

İster villa olsun ister bir otel, herkesin kendi hayat tarzında göre tatil yapması en büyük hakkı. Toplamda 32 adet özel havuzlu villayla hizmet veren Alya Villa Grubu, bu talepler doğrultusunda hayata geçirdiği Muhafazakar villa ve otel konseptiyle, her kesimden ve her bütçeden tatilciye hitap ediyor. Marmaris ve Bodrum destinasyonlarında bulunan tesislerin en dikkat çekici özelliğiyse yeşille maviyi buluşturuyor. Tüm villalardan deniz ve orman manzarası izleme konforunu yaşatıyor. Aynı zamanda isteğe bağlı sabah kahvaltı ve akşam yemeği hizmeti, günlük temizlik, 7x24 güvenlik ve restoran hizmetiyle de ailelere eşsiz bir tatil yapma fırsatı sunuyor

Avrupalılar Alya villalarını tercih ediyor

Muhafazakar tatil konsepti Türk turizminin can damarı yabancı turistlerin de dikkatini çekmiş durumda. Turizm sektörünün bu yeni kolu, döviz girdisi bakımından hem ülke ekonomisine hem de sektöre yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor. Avrupalı Müslüman aileler ege bölgesini tercih ederken, Orta doğudan gelen turistler genelde Akdeniz bölgesini tercih ediyor.