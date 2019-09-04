“Lazzoni” teknesi ile İstanbul’u denizden keşfedin

Haliç’in kıyısında, denize nazır konumlandırılmış “Lazzoni Hotel”, İstanbul’un tarihi dokusuna, iş merkezlerine, alışveriş ve eğlence komplekslerine yakınlığı ile tüm misafirlerini “ev sıcaklığı”nda ağırlayan bir “dünya markası”...

Lazzoni Hotel misafirleri, tüneller ile Taksim Meydanı veya Nişantaşı’na 10 dakikada, alternatifli yollar ile Maslak ve Levent’e 10-15 dakikada ulaşabilirken, E-5 ve E-6’ya direkt bağlanma opsiyonu ile havalimanına yalnızca 20 dakika kadar uzaklıkta. Ayrıca Lazzoni Hotel, misafirlerini Karaköy-Sirkeci sahiline tekne transferiyle ulaştıran tek otel. Şimdi de “Lazzoni” teknesi Vaporetto, hem otel misafirlerinin hem de dışarıdan grupların hizmetinde!

Lazzoni Teknesi Vaporetto İle Bir İstanbul Masalı

Lazzoni teknesiyle İstanbul’un keyfini çıkarmak, özel anlara tanıklık etmek sizin elinizde! Nasıl mı? Doğum günü, evlenme teklifi, hatta toplantı, davet için de “Lazzoni” teknesini kiralayabilir; talebe göre dilediğiniz lezzetli bir menü eşliğinde İstanbul’un güzelliklerine “deniz”den eşlik edebilirsiniz.

Maksimum 10 kişilik gruplar için hazırlanan “Lazzoni” teknesi ile ister tarihi yarımada üzerinden Ortaköy-Bebek rotasında gezintiye çıkabilir, Adalar’a gidebilir ya da romantik bir günbatımını sevdiklerinizle birlikte seyredebilirsiniz. Kokartlı bir turist rehberiyle, Balat-Fener rotasında, İstanbul’un tarihi ve kültürel yerlerini keşfedebilir; dilediğiniz zaman da teknenin demirlenmesinin ardından Balat’ta o muhteşem tarihi eserleri yürüyerek de yakından görebilirsiniz.

Üstelik günün herhangi bir saati; Lazzoni Hotel’in güçlü mutfak ve servis ekibi eşliğinde, Lazzoni teknesi hizmetinizde…

Kiralama opsiyonları ve rezervasyon için mutlaka arayınız: 0212 311 00 00