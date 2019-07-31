Kocaman "Palamut Halka" Muğla BİM’de!

En taze ürünleri dondurarak ya da marine ederek paketleyen Kocaman Balıkçılık, ürünlerinin çeşitliliğiyle deniz ürünü severleri eşsiz lezzetlerle buluşturuyor.

Ürünlerin markette satılması ise denizden gelen lezzetlere ulaşımı kolaylaştırıyor. Bu bakış açısıyla denizlerimizden çıkan en lezzetli balıklardan biri olan palamut balığını halka halka paketleyen Kocaman Balıkçılık, bu geleneksel lezzeti Muğla’daki tüm BİM marketlerde lezzet severlerle buluşturuyor.

500 gramlık ambalajlarında satışa sunulan Palamut Halka, kalibre standartları gözetilerek balık tutkunlarıyla buluşuyor. Yağ oranı yüksek olan Palamut Halka, rahatlıkla ızgara ve fırın olarak tüketilebilir.