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Kocaman "Palamut Halka" Muğla BİM’de!

Türkiye’nin bereketli denizlerindeki balıkları dünyanın dört bir yanıyla buluşturan Kocaman Balıkçılık, halka halka paketlediği palamut balığıyla Muğla’daki tüm BİM marketlerinin raflarındaki yerini aldı.

Kocaman "Palamut Halka" Muğla BİM’de!

Türkiye’nin bereketli denizlerindeki balıkları dünyanın dört bir yanıyla buluşturan Kocaman Balıkçılık, halka halka paketlediği palamut balığıyla Muğla’daki tüm BİM marketlerinin raflarındaki yerini aldı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:29
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Kocaman "Palamut Halka" Muğla BİM’de!

En taze ürünleri dondurarak ya da marine ederek paketleyen Kocaman Balıkçılık, ürünlerinin çeşitliliğiyle deniz ürünü severleri eşsiz lezzetlerle buluşturuyor.

Ürünlerin markette satılması ise denizden gelen lezzetlere ulaşımı kolaylaştırıyor. Bu bakış açısıyla denizlerimizden çıkan en lezzetli balıklardan biri olan palamut balığını halka halka paketleyen Kocaman Balıkçılık, bu geleneksel lezzeti Muğla’daki tüm BİM marketlerde lezzet severlerle buluşturuyor.

500 gramlık ambalajlarında satışa sunulan Palamut Halka, kalibre standartları gözetilerek balık tutkunlarıyla buluşuyor. Yağ oranı yüksek olan Palamut Halka, rahatlıkla ızgara ve fırın olarak tüketilebilir.

Kocaman Balıkçılık Hakkında: 5 kıtada yer alan dünyanın en önemli market zincirlerinde varlığını sürdüren Kocaman Balıkçılık, sektöründe yer alan ve gelişme aşamasında olan diğer firmalara uluslararası pazarda etkin rekabet performansıyla yol göstermektedir. Bölgesinde sağladığı geniş istihdamla binlerce aileye doğrudan katkı sağlayan Kocaman, özellikle kadın işgücü tercihinde öne çıkmaktadır. Uluslararası pazarlardaki başarısını, yurt geneline yansıtabilmek amacıyla büyük bir dönüşüm projesi yürüten Kocaman, ülkemizin lider işlenmiş su ürünleri markası olarak ulusal marketler kanalıyla tüm yurda yayılma yolunda istikrarlı adımlarla ilerlemektedir. Marine, Dondurulmuş, Canlı, Taze, Salamura, Füme, Kurutulmuş ve Konserve ürünleriyle beğeni toplayan Kocaman Balıkçılık, ITQI Üstün Lezzet Ödülü ve Great Taste Award Ödülü ile bu alandaki gücünü ortaya koymaktadır.

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