Kastamonu, gastronomi festivali için hazır

Kastamonu’nun doğal, kültürel ve tarihsel mirasına sahip çıkıp, ilin sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunmak üzere kurulmuş olan Dünya Mirası Kastamonu İnsiyatifi (DMKİ) öncülüğünde, Kastamonu Valiliğinin himayesinde, Kastamonu Belediyesinin destekleriyle düzenlenecek ve Kastamonu mutfağını en doğru mesajlarla yerelden evrensele tanıtacak Kastrofest – Kastamonu Gastronomi Festivali, 27-28 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleşecek. Bu yılki teması "Geleneğe Saygı, Geleceğe Miras” olarak belirlenen festivalle ilgili detayların aktarıldığı basın toplantısı, 11 Eylül 2019’da Dünya Mirası Kastamonu İnisiyatifi üyelerinin, basın mensuplarının ve kanaat önderlerinin katılımıyla Feriye’de yapıldı. Kastamonu mutfağından özel tatların yer aldığı ikramlar ve sunumlar ise büyük beğeni topladı.

Gülsen Kırbaş

Üyeleri arasında Dr. Atıf Uğurlu, Ali Raif İlaç Sanayi Genel Müdürü Muzaffer Bal, Cubis Art İstanbul Kurucu Ortağı Zeynep Esen, gazeteci Mine Esen Ergür gibi Kastamonu’nun önde gelen isimlerinin yer aldığı DMKİ’nin sözcülüğünü üstlenen Gülsen Kırbaş, “Festival için hazırlıklarımızı tamamladık. Bugüne kadar şehrimizin mutfağını hep İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde tanıtmaya çalıştık. Artık herkesin Kastamonu’ya gelmesi ve bu lezzetleri yerine deneyimlemesi gerekiyor. Kastamonu’nun geleneksel tatlarını tüm Türkiye’ye, hatta tüm dünyaya duyurmasını amaçladığımız Kastrofest, kentin gastronomi turizmi alanındaki tanıtımı için büyük bir adım olacak” dedi.

Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis

Kastamonu’nun mutfak kültürünün zenginliğine rağmen henüz keşfedilmemiş bir gastronomi destinasyonu olduğunu belirten DMKİ üyesi ve festivalin ana sponsoru olan Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis festivalle ilgili şunları ifade etti: “Kastamonu’da 800’den fazla yemek çeşidi olduğu belirtiliyor; her ilçemizin farklı yemekleri mevcut. Bu zengin mutfak kültürünün herkese tanıtılması için DMKİ olarak yola çıktık. Kastrofest, Kastamonu’nun gastronomi turizminde markalaşması için bu alanda kente katma değer yaratacak ve bir ilki gerçekleştirecek. Bundan sonra festivalin sürdürülebilir olması da çok önemli, aslında esas iş festivalle başlıyor. 2018 Türk dünyası kültür başkenti olan Kastamonu bir anlamda yemek kültürünün de başkenti. Şehrimizin mutfağıyla ilgili yiyecek ve içeceklerin, üretme tekniklerinin, sofra kültürünü de araştırarak önce Türkiye’ye sonra dünyaya tanıtmak istyoruz. Festivalle başlayarak, yöresel mutfak mirasımızı tanıtmaya yönelik, yeni projeleri de hayata geçirmeye devam edeceğiz”.

Kastamonu siyezi, en kaliteli siyez buğdayları arasında yer alıyor. Kastamonu ili 10 bin yıldır genetiği değişmeden günümüze gelen siyez buğdayının ülkemizde en çok yetiştirildiği yer olma özelliğine de sahip.

FESTİVAL PROGRAMI ÇOK RENKLİ

Hazer Amani, Danilo Zanna, Sahrap Soysal gibi gastronomi dünyasının yıldız isimlerinden gastroshowlar, beslenme uzmanı ve diyetisyen Dilara Koçak ile "Geleneksel Tatlar Sağlıklı Sofralar", “Geleneksel Kastamonu Köy Yemekleri” gibi birbirinden eğlenceli yemek yarışmaları, “Kastamonu Ev Yemekleri”, “Kastamonu Saray Mutfağı” gibi geleneksel Kastamonu mutfağını yansıtan atölyeler ve çocuk etkinlikleri ile dolu dolu bir içerik sunacak Kastrofest’in konuk ülkesi ise İtalya olacak. İtalya’nın yeni nesil şeflerinden Michele Esposito Sahrap Soysal ile birlikte yapacakları gastroshowda, Kastamonu ve İtalya’nın geleneksel erişte ve makarnalarını birlikte yorumlayacak. Festivalde ayrıca etkinliğe destek veren kuruluşlardan Mutfak Dostları Derneği öncülüğünde, gastronomi ve turizm dünyasından uzman isimlerin katılımıyla “Gıdanın Geleceği” üst başlıklı paneller ve söyleşiler düzenlenecek. İtalyan konuklar arasında yer alan Ayrıca Rareche Organik Çiftliği’nin kurucusu, sürdürülebilir tarım uzmanı Valentina Stinga ise bu çerçevede “Sürdürülebilir Tarımda Geleneksel Ürünlerin Önemi” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirecek. “Kenevirin Dönüşü”, “Duayenlerden Kastamonu Mutfak Kültürü başlıklı söyleşiler” ve “Geleneksel Mutfaklar ve Gastro Turizme Etkileri” gibi paneller de festival programında yer alan diğer etkinlikler olacak.

Sahrap Soysal

27-28 Eylül 2019 tarihlerinde düzenlenecek Kastrofest – Kastamonu Gastronomi Festivali, Kastamonu’nun tarihi kültürel, doğal ve gastronomik zenginliğini ulusal ve uluslararası platformlarda en doğru mesajlarla tanıtacak. Festivalin, Kastamonu’nun tarih boyunca farklı kültürlerle zenginleşmiş yerel gastronomik değerini öne çıkartarak kentin “yükselen turizm destinasyonu” olarak markalaşmasına katkı sağlaması bekleniyor.