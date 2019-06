Japon turist patlamasına geri sayım başladı

73 ülke, 550’den fazla ofisi ve 17.000’den fazla çalışanı ile dünyanın en büyük Japon tur operatörü H.I.S. Turizm’in Türkiye ofisinde görevli, H.I.S. Türkiye Japon Inbound Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı Merve Özkök, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu :



BAKANLIĞIMIZIN ÇALIŞMALARI JAPONYA’DA SES GETİRİYOR

Uzunca bir süre Japonya’da yaşayarak, Japon kültürünü de yakından tanıma şansı yakalayan Özkök, “Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy 2018 yılının son çeyreğinden bu yana, Japonya’ya turizmi geliştirme adına bir dizi seyahatler yaptı. Japonya’da Kültür-Turizm-Eğitim-Spor Bakanlıklarındaki mevkidaşları ile sıcak temaslarda bulunup, Türk Hava Yolları’na Osaka ve Tokyo Havalimanlarında daha fazla uçuş slotlarının tahsis edilmesi için görüşmelerde bulundu. Ayrıca JATA (Japon Seyahat Acenteleri Birliği) ve gazetecilerle bir araya gelirken, Japon Havayolları yetkilileri ile de fikir alışverişinde bulundu. Japonya’da 2019 Türk Kültür yılı ilan edilmesi ile açılışın yapılması için yeniden Japonya’ya gelerek, Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa’ya açılışta Türk kahvesi, baklava ikramlarında bulunarak bizzat açılışı gerçekleştirdi. Bunların hepsi ülkemiz adına son derece olumlu çalışmalar olarak Japon seyahat piyasasına yansıdı.”



TOPKAPI SARAYI VE MUHTEŞEM YÜZYIL SİNERJİSİ

“Sayın Bakanımızın gündemdeki haberde bahsettiği ‘Gezen Topkapı Sarayı Sergisi’ sayesinde, Japonya’da birçok fotoğrafın sosyal medyada paylaşılması sağlandı. Türkiye’nin bu tarz haberlerle anılması turizm algısında da pozitif bir etki yarattı diye düşünüyorum. Ayrıca, bu etkinlik öncesinde ”Muhteşem Yüzyıl” dizisinin Japonya’da yayınlatılmaya başlanması, son derece güçlü ve destekleyici bir etki yarattı.” dedi.



JAPONYA’DA TÜRK KAHVESİ GÜNLERİ

Deneyimsel pazarlama ve kültür-sanat çalışmalarının Japonya’da son derece geçerli olduğunu ifade eden Özkök, “Japonya’da geçtiğimiz yıllarda Türk Kahvesi günleri organize ederdik. Bu tarz etkinlikler kesinlikle Japonya’da faydalı oluyor. İnsanlar tattıkları, gördükleri, yaşadıkları şeyleri daha kolay hafızaya alıyor. Japonya’da yaşadığım dönemde, kendi ofislerimizde direkt müşterilere özel Türkiye tanıtım etkinlikleri yapıyorduk. (Türk Büyükelçiliği, Yunus Emre Kültür Derneği ve Türk Havayolları’nın katkıları ile) Bu etkinliklerde Türk kültürü tanıtımları, Türk Kahvesi, Dondurma gibi ikramlarda bulunarak, soru cevaplara karşılık sürpriz hediyeler verip, misafirlerin 5 duyusuna hitap etmeyi planlıyorduk. Bu tarz etkinliklerin geliştirilerek devam ettirilmesi olumlu olacaktır. Japonlar’da Ongaeshi diye bir kelime var bunu Türkçe’ye “minnet duygusu ” olarak çevirebiliriz belki. Bir çayın, bir kahvenin gerçekten de bu ülkede kırk yıl hatırı var. Kendilerine yapılan ikramı ve jesti asla unutmayan bir millet olduklarından bu tarz tanıtım etkinliklerinin arttırılması ülke turizmimize Japon turistler bazında hızla ivme kazandıracaktır.”



HIZLA ESKİ JAPON TURİST POTANSİYELİNE DOĞRU

Türkiye’de 2014-2017 yılları arasında yaşanan ve her şeyi olduğu gibi, turizmi de olumsuz etkileyen talihsiz olaylar nedeniyle, yaklaşık 3 yıl Japonya’dan Türkiye’ye turizm faaliyetleri durmuştu. Japonya’nın en büyük firmaları Türkiye Planlaması departmanlarını kapatmaya karar vermişlerdi . Türk Hava Yolları da uçaklarını günde 3 uçaktan, 1 uçağa düşürmüştü. Yaklaşık 2 yıldır süren güvenli ortam, uzun zamandır ertelenen Türkiye seyahatlerini gündeme getirdi. Bunda Japon Kültür Yılı ilan edilmesinin de Türkiye’nin güven imajını pozitif olarak etkilediğinin payı yadsınamaz. 2012 yılında H.I.S. Türkiye olarak 20.000 Japon turisti ağırlama başarısı göstermiştik. 2020 yılında THY Osaka seferlerinin başlayacağını ilan etti ve bu pozitif bir etki yarattı. 2012’deki sayılarımıza hemen ulaşamasak da 2020’den itibaren çok büyük bir Japon turist akını yaşayacağımızı düşünüyorum.



SÖZ SAHİBİ MECRALARLA DESTEK İŞİ HIZLANDIRACAKTIR

Japonya’dan ülkemize daha fazla turist çekebilmemiz için atılması gereken diğer adımlar için, Merve Özkök şu açıklamada bulundu :



Kültür-sanat ve deneyimsel etkinlik çalışmalarına güç katabilecek, Japonya’daki TV kanallarının Türkiye’ye gelip yayın yapmaları, ünlü sanatçıların getirilmesi de çok etkili bir yöntem olabilir. Şirketimizin yılda iki defa Japonya’da büyük seyahat satış festivali var. En büyüğü Hatsuyume dediğimiz “İlk Rüya Kampanyası”. Bu yeni yıl döneminde yapılan en ucuz ürünlerin sınırlı sayılarla satıldığı bir festival. İkincisi de “Super Summer Sale” diye tabir edilen “Yaz Kampanyası”. Bu dönemlerde en büyük güç gazete ilanları. Online olarak web sitelerimizde de tur operatörü olarak duyuru yapıyoruz ama Japonya’da hala gazete ilanı ile satış, en etkili yöntem. Özellikle bu dönemlerde kullanılan gazete reklamlarının geri dönüşü çok fazla. Bir diğer unsur da, Japonya’da hemen her seyahat sever bir seyahat blogu yazar. Özellkle çok takip edilen seyahat bloglarına bir Türkiye tanıtım gezisi ve/veya seeding dediğimiz Türkiye’yi tanıtıcı deneyimsel veya kültür-sanat ağırlıklı metinlerle tanıtımların yapılmasının da etkili olacağını düşünüyorum.