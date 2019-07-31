İstanbul için ‘dijital’ turizm hamlesi

Her ay 490 milyon kullanıcının turistik destinasyonlar, otel, restoran, müze ve ören yerleri, turlar ve havayolu şirketleri ile ilgili yorumlarını paylaştığı ve puanladığını TripAdvisor’ın İstanbul resmi şehir tanıtım sayfalarını bir yıl boyunca, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) başkanlığını yürüttüğü İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB) yönetecek. Sayfaların yönetimi, ICVB’nin önemli projelerinden biri olan One Istanbul markası üzerinden gerçekleştirilecek.



Projenin basın toplantısı ve anlaşma imza töreni, İstanbul Ticaret Odası ve ICVB Başkanı Şekib Avdagiç ile TripAdvisor Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Yöneticisi Chad Shiver’ın ev sahipliğinde İTO’da gerçekleştirildi.



Avdagiç, Tripadvisor’da bulunan İstanbul tanıtım sayfalarını devralan ICVB’nin İstanbul’u dünyaya tanıtmak adına şehirde bulunan oteller, restoranlar, mekanlar, çeşitli bölge ve temalar üzerinden seçim yapılabilir listeler oluşturacağını söyledi.



TripAdvisor puanlamasında 1 yıldızlık artışın işletmeler için ortalama yüzde 5-9 ilave gelir getirdiğini belirten Şekib Avdagiç, “İstanbul’un turizm gelirlerine büyük ivme kazandıracak bir pazarlama hamlesi başlatıyoruz. Bu yıl, tarihinde ilk kez ziyaretçi sayısı nüfus sayısını geçecek İstanbul’u yeni ve büyük hedeflere hazırlıyoruz. İstanbul’un marka ve ürünlerini sosyal medya entegrasyonu ile en iyi şekilde tanıtarak, şehrimizin enerjisini dünyaya daha güçlü şekilde yayacağız. Ziyaretçi etkileşim ve kullanım dataları ile zenginleşen derinlikli raporlama imkanının elde edilmesi ve detaylı bir İstanbul ziyaretçi grafiğinin oluşturulmasını da sağlayacağız ve bu verilerden oluşan bilgiyi İstanbul’un tüm paydaşları ile dönem dönem paylaşacağız” diye konuştu.



İstanbul’un ‘büyük veri’ kabiliyetleri ile hedef bölge ve segmentlere, yerel dillerinde özel reklam verme imkanı da sağlayan da sağlayan TripAdvisor aracılığıyla, dünyanın dört bir yanına dijital dünyadan sesini duyuracağını belirten Avdagiç, siteyi İstanbul seyahati rezervasyonu yapmaya motive eden iletişim kanalı olarak kullanacaklarını da kaydetti.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç: “İstanbul’un ziyaretçi sayısına büyük ivme kazandıracak hamle başlatıyoruz. TripAdvisor’da İstanbul’da bulunan oteller, restoranlar, müze ve ören yerleri, çeşitli bölge ve temalar üzerinden kürasyonunu bizzat yürüteceğimiz ‘İstanbul’un En İyileri’ listeleri oluşturacağız. TripAdvisor puanlamasında 1 yıldızlık artış, işletmeler için ortalama %5-9 oranında ilave gelir getiriyor.”

TripAdvisor Yöneticisi Chad Shiver:

“Son iki yılda TripAdvisor üzerinden Türkiye’yi inceleyen seyahatçi sayısı yüzde 158 artış gösterdi. Seyahatçilerin Türkiye’ye olan ilgisi şu an tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.”