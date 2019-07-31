İstanbul için ‘dijital’ turizm hamlesi

Her ay 490 milyon kullanıcının turistik destinasyonlar, otel, restoran, müze ve ören yerleri, turlar ve havayolu şirketleri ile ilgili yorumlarını paylaştığı ve puanladığını TripAdvisor’ın İstanbul resmi şehir tanıtım sayfalarını bir yıl boyunca, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) başkanlığını yürüttüğü İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB) yönetecek. Sayfaların yönetimi, ICVB’nin önemli projelerinden biri olan One Istanbul markası üzerinden gerçekleştirilecek.
Projenin basın toplantısı ve anlaşma imza töreni, İstanbul Ticaret Odası ve ICVB Başkanı Şekib Avdagiç ile TripAdvisor Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Yöneticisi Chad Shiver’ın ev sahipliğinde İTO’da gerçekleştirildi.
Avdagiç, Tripadvisor’da bulunan İstanbul tanıtım sayfalarını devralan ICVB’nin İstanbul’u dünyaya tanıtmak adına şehirde bulunan oteller, restoranlar, mekanlar, çeşitli bölge ve temalar üzerinden seçim yapılabilir listeler oluşturacağını söyledi.
TripAdvisor puanlamasında 1 yıldızlık artışın işletmeler için ortalama yüzde 5-9 ilave gelir getirdiğini belirten Şekib Avdagiç, “İstanbul’un turizm gelirlerine büyük ivme kazandıracak bir pazarlama hamlesi başlatıyoruz. Bu yıl, tarihinde ilk kez ziyaretçi sayısı nüfus sayısını geçecek İstanbul’u yeni ve büyük hedeflere hazırlıyoruz. İstanbul’un marka ve ürünlerini sosyal medya entegrasyonu ile en iyi şekilde tanıtarak, şehrimizin enerjisini dünyaya daha güçlü şekilde yayacağız. Ziyaretçi etkileşim ve kullanım dataları ile zenginleşen derinlikli raporlama imkanının elde edilmesi ve detaylı bir İstanbul ziyaretçi grafiğinin oluşturulmasını da sağlayacağız ve bu verilerden oluşan bilgiyi İstanbul’un tüm paydaşları ile dönem dönem paylaşacağız” diye konuştu.
İstanbul’un ‘büyük veri’ kabiliyetleri ile hedef bölge ve segmentlere, yerel dillerinde özel reklam verme imkanı da sağlayan da sağlayan TripAdvisor aracılığıyla, dünyanın dört bir yanına dijital dünyadan sesini duyuracağını belirten Avdagiç, siteyi İstanbul seyahati rezervasyonu yapmaya motive eden iletişim kanalı olarak kullanacaklarını da kaydetti.
Projenin basın toplantısı ve anlaşma imza töreni, İstanbul Ticaret Odası ve ICVB Başkanı Şekib Avdagiç ile TripAdvisor Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Yöneticisi Chad Shiver’ın ev sahipliğinde İTO’da gerçekleştirildi.
Avdagiç, Tripadvisor’da bulunan İstanbul tanıtım sayfalarını devralan ICVB’nin İstanbul’u dünyaya tanıtmak adına şehirde bulunan oteller, restoranlar, mekanlar, çeşitli bölge ve temalar üzerinden seçim yapılabilir listeler oluşturacağını söyledi.
TripAdvisor puanlamasında 1 yıldızlık artışın işletmeler için ortalama yüzde 5-9 ilave gelir getirdiğini belirten Şekib Avdagiç, “İstanbul’un turizm gelirlerine büyük ivme kazandıracak bir pazarlama hamlesi başlatıyoruz. Bu yıl, tarihinde ilk kez ziyaretçi sayısı nüfus sayısını geçecek İstanbul’u yeni ve büyük hedeflere hazırlıyoruz. İstanbul’un marka ve ürünlerini sosyal medya entegrasyonu ile en iyi şekilde tanıtarak, şehrimizin enerjisini dünyaya daha güçlü şekilde yayacağız. Ziyaretçi etkileşim ve kullanım dataları ile zenginleşen derinlikli raporlama imkanının elde edilmesi ve detaylı bir İstanbul ziyaretçi grafiğinin oluşturulmasını da sağlayacağız ve bu verilerden oluşan bilgiyi İstanbul’un tüm paydaşları ile dönem dönem paylaşacağız” diye konuştu.
İstanbul’un ‘büyük veri’ kabiliyetleri ile hedef bölge ve segmentlere, yerel dillerinde özel reklam verme imkanı da sağlayan da sağlayan TripAdvisor aracılığıyla, dünyanın dört bir yanına dijital dünyadan sesini duyuracağını belirten Avdagiç, siteyi İstanbul seyahati rezervasyonu yapmaya motive eden iletişim kanalı olarak kullanacaklarını da kaydetti.
İTO Başkanı Şekib Avdagiç: “İstanbul’un ziyaretçi sayısına büyük ivme kazandıracak hamle başlatıyoruz. TripAdvisor’da İstanbul’da bulunan oteller, restoranlar, müze ve ören yerleri, çeşitli bölge ve temalar üzerinden kürasyonunu bizzat yürüteceğimiz ‘İstanbul’un En İyileri’ listeleri oluşturacağız. TripAdvisor puanlamasında 1 yıldızlık artış, işletmeler için ortalama %5-9 oranında ilave gelir getiriyor.”
TripAdvisor Yöneticisi Chad Shiver:
“Son iki yılda TripAdvisor üzerinden Türkiye’yi inceleyen seyahatçi sayısı yüzde 158 artış gösterdi. Seyahatçilerin Türkiye’ye olan ilgisi şu an tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.”
“Son iki yılda TripAdvisor üzerinden Türkiye’yi inceleyen seyahatçi sayısı yüzde 158 artış gösterdi. Seyahatçilerin Türkiye’ye olan ilgisi şu an tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.”
“Milyonlarca turist İstanbul hakkında en doğru bilgiye ulaşacak”
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, şunları söyledi: “İstanbul’a olan ilgiyi ciddi oranda artıracak tanıtım sayfaları aracılığıyla, İstanbul’un sahip olduğu değer ve güzellikler, milyonlarca TripAdvisor kullanıcısının karşısına en doğru bilgilerle çıkacak ve şehrin tanıtımı güvenilir içeriklerle yapılacak. ICVB olarak, önümüzdeki yıllarda, İstanbul’un TripAdvisor listelerinde de ‘Dünyanın 1 Numaralı Destinasyonu’ unvanını kazanmasını ve bu unvanın kalıcı olmasını hedefliyoruz. İstanbul’u uluslararası alanda etkili bir şekilde temsil ederek, dijital dünyada ve kongre turizminde önemli bir çıkış yakalamak istiyoruz.”
TripAdvisor Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Yöneticisi Chad Shiver da, turistlerin yüzde 92’sinin, diğer turistlerin TripAdvisor gibi seyahat platformlarında ve sosyal medya hesaplarında paylaştığı yorum ve tavsiyelerine, destinasyon reklamlarından daha fazla güvendiklerini söyledi.
Shiver, “Son iki yılda TripAdvisor üzerinden Türkiye’yi inceleyen seyahatçi sayısı yüzde 158 artış gösterdi. Bu da Türkiye’ye olan ilginin canlandığını bizlere gösteriyor. Seyahatçilerin Türkiye’ye olan ilgisi şu an tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu büyümenin çok büyük bir kısmı İstanbul’un misafirperverliğinden, kültürel ve tarihi zenginliğinden ve gastronomi alanındaki çeşitliliğinden kaynaklanıyor. 2018 yılında, kullanıcılarımız tarafından seçilen en sevilen destinasyonların arasında İstanbul da yer aldı ve Travelers’ Choice Destinasyon Ödüllerimizin kapsamında, İstanbul, dünyanın en iyi 8inci destinasyonu oldu. Travelers’ Choice ödülü, TripAdvisor tarafından seyahat sektörünün en iyilerine, hizmet, kalite ve müşteri memnuniyeti noktalarına odaklanarak verilen en önemli ödül” diye konuştu.
Shiver, şunları söyledi: “TripAdvisor olarak, İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu’yla birlikte çalışacak olmaktan dolayı çok heyecanlıyız. İstanbul’u aylık 490 milyondan fazla tekil ziyaretçi kitlemize tanıtacağız. TripAdvisor’da, ICVB’nin güvenilir içeriklerine seyahatçilerimiz tarafından oluşturulan kullanıcı bazlı içeriklerin tamamlayıcısı olarak yer vermek herkes için çok büyük bir kazanç olacak. Ek olarak, İstanbul’a özel oluşturulan hizmet kampanyaları stratejisi kapsamında, şehrin en büyük rakiplerini araştıran kullanıcıların aklına İstanbul’u sokarak yepyeni bir potansiyel seyahatçi kitlesi oluşturacağız.”
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ICVB’nin TripAdvisor ile imzaladığı anlaşmanın İstanbul’a kazandıracakları
ICVB, İstanbul sayfasının yönetimini devralarak şehrin ana sayfasında yer alan bilgi ve görselleri düzenlemenin yanı sıra birtakım özel haklara da sahip olacak. İTO Başkanı Avdagiç, bunları 8 başlık halinde şöyle açıkladı:
1- En önemli hedef, her ay 490 milyon kullanıcının kullandığı TripAdvisor’da, İstanbul’a olan ilginin ve ziyaretçi trafiğinin artırılması.
2- Projeyle, İstanbul’un sahip olduğu değerler, milyonlarca TripAdvisor kullanıcısının karşısına en doğru bilgilerle çıkacak. Bir başka ifadeyle şehrin tanıtımı güvenilir içeriklerle İTO/ICVB tarafımızdan yapılacak.
3- İstanbul’un TripAdvisor listelerinde ‘Dünyanın 1 Numaralı Destinasyonu’ unvanını kazanmasında ve bu unvanının kalıcı olmasında önemli bir eşik aşılmış olacak.
4- Hedef bölge ve segmentlere, yerel dillerinde özel reklam verme imkanı da sağlandığı için, gerçek anlamda dünyanın dört bir yanına dijital dünyadan İstanbul’un sesi duyurulabilecek.
5- Dijital mecranın imkanlarıyla ‘akıllı hedefleme’ imkanlarına kavuşulacak. Sözgelimi İstanbul’a rakip destinasyonların sayfalarını ziyaret eden ve o destinasyonlara seyahat etmeyi planlayan TripAdvisor kullanıcıları tespit edilebilecek. Bu kişilere ilgi alanlarına göre İstanbul’un zenginlikleri hakkında duyuru yapıp onlar da şehre çekilebilecek.
6- TripAdvisor’da gerçekleşen etkileşim ve data kullanımı, bize İstanbul ziyaretçileri için derinlikli ve güvenilir raporlama imkanı verecek.
7- İstanbul’da gerçekleştirilecek olan her çeşit etkinliğin duyurusunun uluslararası alanda daha etkin bir şekilde yapılması fırsatına sahip olunacak.
8- En önemlisi de seyahate çıkanları, İstanbul rezervasyonuna motive eden bir iletişim kanalı ortaya çıkmış olacak.
TripAdvisor hakkında
Dünyanın en büyük seyahat platformu olan TripAdvisor (NASDAQ:TRIP), her ay 490 milyon gezgine, her seferinde hayatlarının en iyi seyahatini geçirmeleri için yardımcı oluyor. Dünyanın dört bir yanındaki gezginler, TripAdvisor sitesini ve uygulamasını kullanarak 8,3 milyon konaklama yeri, restoran, deneyim, hava yolu şirketi ve gemi seyahati hakkında 760 milyonu aşkın yoruma ve görüşe göz atıyor. Gezginler, ister planlama aşamasında olsunlar ister seyahatte; otel, uçak bileti ve gemi seyahatinde düşük fiyatları karşılaştırmak, popüler gezilecek yer ve turlarda rezervasyon yaptırmak ve harika restoranlarda masa ayırtmak için TripAdvisor'ı ziyaret ediyor. Vazgeçilmez bir seyahat arkadaşı olan TripAdvisor, 49 pazarda ve 28 dilde hizmet vermektedir.
ICVB hakkında
Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TUGEV) iktisadi işletmesi olarak 1997 yılında kurulmuştur. Kar amacı gütmeyen ICVB, yarı kamu-yarı özel niteliğindedir. Türkiye’nin ilk şehir pazarlama ofisidir. İstanbul’un kongre ve toplantı olanaklarını uluslararası pazarlarda tanıtmak ve pazarlamak, şehrimize kongre kazandırmak ve böylece kongre turizmi gelirlerini artırmak amacıyla kurulmuştur. İstanbul Ticaret Odası, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türk Hava Yolları başta olmak üzere kamu, kamu niteliğindeki kurum ve kuruluşlar ile sektör kuruluşları ICVB’nin destekleyicileridir. TUGEV-ICVB İstanbul’un kongre, toplantı ve etkinlik turizmi sektörünü temsil eden bir örgüt vasfı taşımaktadır. ICVB, başta ICCA (International Congress & Convention Association) ve ECM (European Cities of Marketing) olmak üzere uluslararası kongre ve toplantı sektörünün önde gelen dernek ve birliklerinin aktif üyesidir. ICVB, bu üyeliklerle küresel pazarda İstanbul’u temsil etmektedir.
One Istanbul hakkında
Yeni nesil destinasyon yönetimi ve pazarlama modeli: One Istanbul, iş modeli ve teknoloji altyapısı ile en gelişmiş destinasyon tanıtım modelidir. Tüm destinasyon ekosisteminin ortak içerik, tanıtım ve veri noktasıdır. Yerel turizm işletmeleri, hizmet sağlayıcıların aynı platformun çatısı altında ve farklı kanallarda görünürlük sağlayabileceği ve tüketicilerle buluşabileceği bir destinasyon ekosistemidir. Çoklu kanal yönetimi, ileri teknoloji altyapısıyla dinamik içerik yönetimi ve global endüstri liderleri ile partnerlik ilişkileri yürüterek İstanbul destinasyonunun uluslararası tanıtımına katma değer sağlamaktadır.
TripAdvisor İstanbul sayfaları
İNGİLİZCE
https://www.tripadvisor.com/Profile/oneistanbul
ALMANCA
https://www.tripadvisor.com/Profile/oneistanbulde
FRANSIZCA
https://www.tripadvisor.com/Profile/oneistanbulfr
İSPANYOLCA
https://www.tripadvisor.com/Profile/oneistanbules
İTALYANCA
https://www.tripadvisor.com/Profile/oneistanbulit
ARAPÇA
https://www.tripadvisor.com/Profile/oneistanbular
RUSÇA
https://www.tripadvisor.com/Profile/oneistanbulru
Son Güncelleme: 31.07.2019 18:04