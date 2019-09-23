İngiliz Thomas Cook, iflas etti

Dünyanın en eski seyahat şirketi Thomas Cook bugün tasfiye sürecine girdi. Bu tasfiye dünya genelinde tatildeki yüzbinlerce Thomas Cook müşterilerinin ülkelerine geri getirilmesi için İngiltere tarihinin en büyük geri dönüş operasyonunun başlamasına neden oldu.

1841'de ülke içinde demiryolu seyahatleri düzenleyerek faaliyetlerine başlayan İngiltere'nin en eski şirketlerinden biri olan Thomas Cook 16 ülkede, yılda 19 milyon kişi için otel, tatil köyü ve havayolları servisi sağlıyor. Şu anda yurtdışında 600,000 müşterisi bulunan şirketin tasfiyesi hükümetleri ve sigorta şirketlerini devasa bir kurtarma operasyonunu koordine etmeye zorladı.

Thomas Cook CEO'su Peter Fankhauser, şirketin kurtartılması için alacaklılar ve hissedarla hafta sonunda yapılan görüşmeler sonuç vermeyince şirketin tasfiye sürecine girmesinden derin üzüntü duyduklarını söyledi.

İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi (CAA), Thomas Cook'un ticari faaliyetlerini durdurduğunu ve düzenleyici kurum ve hükümetin önümüzdeki iki hafta içinde 150.000'den fazla İngiliz müşterisini ülkesine getirmeye hazır bir uçak filosuna sahip olduğunu belirtti.

Tasfiye süreci uzun vadede, İspanya ve Türkiye gibi şirketin en büyük destinasyonlarındaki turizm sektörlerine de zarar verme potansiyeline sahip.

TÜRSAB YÖNETİM KURULU BAŞKANI FİRUZ B. BAĞLIKAYA konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

Dünyanın dört bir yanındaki Thomas Cook müşterilerinin yanı sıra tatillerini satın almış ama henüz tatillerine başlamamış olanlar için İngiliz Resmi Makamları devreye girdi. Bugünden itibaren tatillerini sürdürenlerin evlerine dönüşleri ile tatillerini satın almış olanların tatillerini yapmaları, İngiltere’deki sigorta sistemi sayesinde sağlanacaktır.

Mevcut sorunun çözümü için üyelerimiz tüm güçleri ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu olay bize Türk turizm tüketicilerinin güvenceli tatile kavuşmaları için yapılan yasa çalışmasının bir an önce yasalaşmasının önemini bir kez daha hatırlatmaktadır. Ayrıca yasa çalışması ile yabancı tur operatörlerinin Türk Seyahat Acentaları ile iş birliği yapmaksızın turizm ürünü tedarik etmelerinin yarattığı benzer sıkıntıları da çözmek gereği ortaya çıkmaktadır.

Bu çerçevede Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda bekleyen yeni yasa tasarısının bir an önce Meclis gündemine getirilerek yasalaştırılması sektörümüzün sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devam etmesi açısından büyük önem ve aciliyet taşımaktadır.

Thomas Cook’un faaliyetlerini durdurması nedeniyle Alanya, Side, Kemer, Fethiye, Bodrum ve Marmaris başta olmak üzere birçok turizm beldemizdeki otellerin ve hizmet sağlayıcılarının önemli miktarda alacakları bulunuyor. Tur operatörünün müşterisi tüketiciler açısından, zararlarının giderilmesi söz konusu olsa da Thomas Cook ile iş ortaklığı yapan, onlar adına tüketicileri ağırlayan ülkemiz işletmelerinin ticari olarak ciddi kayıpları oldu. Yaşanan bu durum, bu sezonun yanı sıra bir sonraki sezonu da derinden etkileyecektir. Başta oteller olmak üzere tüm tedarikçileri maalesef çok zor bir süreç bekliyor.

Bu krizi de sektörümüzün dayanışması ve Hükümetimizin desteği ile atlatacağımıza inanıyor, bu tür krizlerin bir daha yaşanmamasını ve ülkemiz turizm tüketicileri için de etkin güvencelere bir an önce kavuşmamızı temenni ediyorum.