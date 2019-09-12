Gastroantep Festivali başlıyor

Gazi şehir Gaziantep, tek yürek, gastronomi festivaline kilitlendi. Almanya, Belçika, Fransa, Gürcistan, Hollanda, İngiltere, İspanya, İtalya, Lübnan, Malezya, Rusya, Tayland, Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, İsveç, Kolombiya, Meksika, Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan gibi 40 ülkeden gurme ve şeflerin katılacağı festivalde, eşsiz Antep mutfağı yeniden uluslararası bir boyut kazanacak.

GASTRONOMİNİN BAŞKENTİ

Dünya Bankası’nın en rekabetçi yedi şehirden biri olarak seçtiği, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) 116 şehir arasında gastronomi alanında Kreatif Şehirler Ağı’nda (UCCN) Türkiye’yi temsil eden ilk şehir olan Gaziantep, dünyanın en önemli gastronomi merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyor.

Güneydoğu ve Mezopotamya’nın dünyaya açılan penceresi Gaziantep, gastronomisini GastroAntep Festivali’yle tanıtacak. Gazi şehir, festivalle geleneksel lokantaları, yerel gıda ürünleri ve zengin kültürüyle dünyanın en önemli gastronomi destinasyonlarından biri olmayı hedefine aldı.

FESTİVAL, BİBER HASADIYLA BAŞLAYACAK

Gaziantep Valiliğinin koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) iş birliğinde 12-15 Eylül tarihlerinde organize edilecek Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali’ne (GastroAntep) sayılı günler kala, festival coşkusu kenti sardı.

12 Eylül 2019’da saat 10.00’da biber hasatıyla başlayacak olan GastroAntep, 4 gün boyunca Festival Park, ulusal ve uluslararası konuklara eşsiz Antep yemeklerini sunacak. Festival, uluslararası düzeyde yeme içme sektörünün ileri gelenlerine ve ziyaretçilerine unutamayacakları bir gastronomi deneyimi yaşatacak

ETKİNLİKLER, SEMİNERLER, ATÖLYELER

Dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şefler, ünlü pasta şefleri, UNESCO gastronomi şehirleri, yerli ve yabancı basın temsilcileri, Türkiye’nin gastronomi profesyonelleri, üniversiteler, gurmeler, gastronomi yazarları, Gaziantepli tarım üreticileri ve Türkiye’nin farklı noktalarındaki Gaziantep mutfağının temsilcileri festivalde bir araya gelecek.

Festivalde, Dünya UNESCO Gastronomi şehirlerinin Gaziantep‘in yöresel ürünleriyle düzenleyeceği workshop etkinliklerinin yanı sıra festival kapsamında Gaziantep sokak yemeklerinden gıda ürünlerine kadar tohum, tarım, hasat konularında uzman konuşmacıların yer alacağı seminerler gerçekleştirilecek.

GastroAntep Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ve İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın kurumsal sponsorluğundaki meraklılarıyla buluşacak. Dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şefler, ünlü pasta şefleri, UNESCO gastronomi şehirleri, yerli ve yabancı basın temsilcileri, Türkiye'nin gastronomi profesyonelleri, üniversiteler, gurmeler, Gaziantepli tarım üreticileri ve Türkiye'nin farklı noktalarındaki Gaziantep mutfağının temsilcileri festivalde bir araya gelecek. Festival kapsamında konuklar için geziler, müze ziyaretleri, panel ve seminerler, atölyeler, şovlar, kadın ve çocuklar için atölye çalışmaları, konserler ve pek çok eğlenceli etkinlik organize edilecek.

MİCHELİN YILDIZLI ŞEFLER YEREL ÜRÜNLERİ KULLANACAK

Festival kapsamında konuklar için geziler, müze ziyaretleri, panel ve seminerler, atölyeler, şovlar, kadın ve çocuklar için atölye çalışmaları, konserler ve pek çok eğlenceli etkinlik organize edilecek. Michelin yıldızlı şefler, tamamen yerel ürünler kullanarak workshoplar düzenleyecek.

Dünyanın yalnızca yerel ürünlerle gerçekleştirilen tek gastronomi yarışması ‘Local Chef’ yapılacak. Böylece GastroAntep Festivali, Gaziantep’in gastronomi kültürü ve yörenin tarımsal gıda ürünlerinin dünyaya açıldığı bir platform olma özelliği taşıyacak. GastroAntep Festivali’yle Türkiye’deki gastronomi öğrencilerine global platformlarda staj imkanı sağlanacak.

FESTİVALE HANGİ SANATÇILAR KATILACAK?

Festival kapsamında Festival Park, müzik dünyasının önemli isimlerini ağırlayacak. Buna göre, 13 Eylül Cuma günü saat: 20.00 Mehmet Yakar, saat: 21.00 Yavuz Bingöl, 14 Eylül Cumartesi günü saat:19.30 Oğuz Sırmalı, saat 20.00’da şarkıcı Edis, 15 Eylül Pazar günü saat 20.00’da ise Berdan Mardini, Turgay Başyayla, Çiğdem Doğan ve Hünkar sevilen şarkıları seslendirecek.