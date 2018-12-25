FEST Travel 2019 Takvimi’ne Seçilenler Belli Oldu

33 yıldır yaz kış demeden Dünya, Türkiye ve İstanbul’un her köşesini gezdirip, öğretmeye çalışan FEST Travel’ın çabalarıyla Türkiye’de gerçek gezi kültürü Adım Adım İstanbul®gezileriyle başlayıp, ete kemiğe büründü. Adım Adım İstanbul® gezileri, Adım Adım Anadolu®gezilerini, onlar da Köşe Bucak Dünya® gezilerini körükledi. Ardından bu gezilerde çekilen fotoğrafların paylaşımları geldi.

Gezip gördüğümüz yerlerde yaşadığımız anları, yolculuklarımızdan hatıraları belgelemek gezilerimizin olmazsa olması. 16 yıldır olduğu gibi FEST Travel 2019 Takvimi gezginlerimizin o anları belgelediği fotoğraflardan oluşturuldu.

FEST Travel 2019 Takvimi’ndeki fotoğraflar, İstanbul Fotoğraf Müzesi Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Seval tarafından, yıl boyunca gezginlerimizin takvim için gönderdiği fotoğrafların arasından seçildi. Fotoğrafı seçilen gezginler FEST Travel gezilerinde kullanmak üzere ₺5000FEST Gezi Çekin’nin sahibi olmaya hak kazandı.

FEST Travel gezginleri önümüzdeki yılın takviminde olmaya hak kazanmak ve FEST Hediye Çeki kazanmak için şimdiden fotoğraflarını göndermeye başladı.