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Divan Gaziantep bölgenin en iyisi seçildi

Divan Gaziantep, Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) tarafından her yıl düzenlenen QM Awards 2018 Ödülleri kapsamında “Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin En İyi Şehir Oteli” ödülüne layık görüldü. Ödül töreninde turizm sektörü sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, yatırımcılar ve Türkiye'nin dört bir yanından turizm profesyonelleri bir araya geldi.

Divan Gaziantep bölgenin en iyisi seçildi

Divan Gaziantep, Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) tarafından her yıl düzenlenen QM Awards 2018 Ödülleri kapsamında “Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin En İyi Şehir Oteli” ödülüne layık görüldü. Ödül töreninde turizm sektörü sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, yatırımcılar ve Türkiye'nin dört bir yanından turizm profesyonelleri bir araya geldi.

25 Aralık 2018 Salı 12:32
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Divan Gaziantep bölgenin en iyisi seçildi

Turizmde kaliteyi yönetmenin önemini vurgulamak amacıyla GM Turizm ve Yönetim Dergisi tarafından düzenlenen QM Ödülleri sahiplerini buldu. Türk turizminin en kapsamlı ödül töreni olarak kabul edilen QM Awards 2018’de Divan Gaziantep, “Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin En İyi Şehir Oteli” unvanına layık görüldü.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği’nin 14 dalda 56 farklı kategoride turizmin en iyilerini belirlediği ödül töreninde, toplam 99 bin 93 oy kullanıldı.

Divan Gaziantep İkinci Kez “Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin En İyi Şehir Oteli” Seçildi

Divan Grubu’nun geleneksel hizmet anlayışını Gaziantep’e taşıdıklarını belirten, Divan Gaziantep Otel Genel Müdürü Mühlüm Şen; “Sektörümüz adına böylesine önemli bir organizasyonda ikinci ödül almaktan dolayı çok mutluyuz. 2016 yılında da aynı ödülün sahibi olmuştuk. Bu ödülle birlikte hizmet anlayışımızı daha da iyi noktalara taşıyıp, şehrimiz, markamız, yatırımcı ve çalışanlarımız için katma değerler yaratmaya devam edeceğiz. Aldığımız bu ödül tüm Divan Gaziantep ekibinin ortak başarısıdır” dedi.

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DivanGaziantep
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