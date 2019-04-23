Conrad Istanbul Bosphorus’ta iftar keyfi bir başka yaşanıyor



Conrad İstanbul Bosphorus, Tarihi Yarımada ve Boğaz manzarasına sahip mekanı Manzara Restaurant’ta 11 ayın sultanı Ramazan ayı boyunca lezzeti ve çeşitliliği ile göze çarpan çok özel bir menü sunuyor. Conrad’ın usta şefleri tarafından hazırlanan tadına doyulmaz iftar set menüsü, ailenizle, dostlarınızla ve iş arkadaşlarınızla iftar yemeğinde buluşmak için en güzel seçenek.

Manzara Restaurant’ın muhteşem manzarası eşliğinde servis edilecek set menü, Medine hurması, bal kaymak, sucuk, pastırma ve Ramazan pidesi gibi iftariyeliklerle başlayacak. Lebeniye, şehriyeli tavuk ve mercimek gibi içinizi ısıtacak çorba çeşitlerinin ardından, zeytinyağlı tabağı, pastırmalı paçanga böreği, ıspanaklı ve yumurtalı pide, kuru patlıcan dolması gibi geleneksel lezzetlerle devam edecek. Üç farklı alternatifin bulunduğu ana yemek seçenekleri arasında ise patlıcan beğendili kuzu incik, iç pilav ve kremalı ıspanakla servis edilen tavuk şiş ve ağır ateşte fırınlanmış dana antrikot yer alacak. Ramazan sofralarının olmazsa olmaz tatlısı güllaç Conrad’ın eşsiz yorumuyla sunulurken, vanilyalı dondurma ile servis edilen irmik helvası ile vişneli ekmek kadayıfı lezzetin sanata dönüştüğü set menünün diğer tatlı seçenekleri arasında yer alacak. Çok özel lezzetlerin bir araya geldiği iftar yemeği, Osmanlı şerbeti, çay, kahve ve lokum ikramı ile son bulacak. Manzara Restaurant, kusursuz servisi ve eşsiz lezzetleriyle kalabalık iftar davetleri için de ideal.

Conrad İstanbul Bosphorus’un büyüleyici Boğaz ve Tarihi Yarımada manzarasına sahip mekanı Manzara Restaurant’ın Ramazan ayı boyunca servis edeceği iftar set menüsü içecekler dahil kişi başı 165 TL.