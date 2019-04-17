“Bu yıl yabancı turist sayısında rekor bekliyoruz”

Ülkemizin en güzel denizi Ölüdeniz’ den Türkiye’nin ilk uzun mesafeli yürüyüş yolu Likya Yolu’na, Rodos Şövalyelerinin yaşadığı Şövalye Adasından, kendine has coğrafyasıyla Kelebekler Vadisine kadar pek çok güzelliğe sahip olan Fethiye, her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapıyor. Bu yıl erken rezervasyondaki yüzde 20'lik artışla turizmcileri sevindiren bölge, yıllık ortalama 1 milyon 250 bin turisti ağırlıyor.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle Türkiye’nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinden ziyaretçi akınına uğrayan Fethiye, yaz sezonuna hazırlanıyor. Yıllık ortalama 1 milyon 250 bin turisti ağırlayan bölge, bu yıl turist sayısında rekor bekliyor. Yaklaşık 50 bin yatak kapasitesine sahip bölgeyi en çok Avrupa’dan ve Rusya’dan gelen turistler tercih ediyor.

“Turist sayısı her yıl artış gösteriyor”

Dünyadaki en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Türkiye’nin her yıl milyonlarca turisti ağırladığını söyleyen FETOB Başkanı Bülent Uysal, yazın bu oranın arttığının altını çizdi. Özellikle Muğla’nın deniz-kum-güneş tatili için Avrupalı turistlerin gözbebeği olduğunu belirten Uysal, bölgenin bu sene önceki yıllara nazaran en az yüzde 15 üzerinde bir doluluk artışı ve fiyatlarda da euro bazında yüzde 5’lik bir artış beklediklerini aktardı. Dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında gösterilen bin 965 rakımlı Babadağ’ın Fethiye’de olmasının bölgenin önemli kazanımlarından olduğunu belirten Uysal, hava şartlarına göre 12 ay uçuş yapabilen macera tutkunlarının yamaç paraşütüyle Ölüdeniz'in muhteşem manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı yakaladığını belirtti. Uysal, Fethiye, Bodrum, Marmaris gibi Muğla'nın turistik ilçelerinin tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra iklimi ve plajlarıyla her yaştan turistin ilgisini çektiğinin de altını çizdi.

Uysal: Rusya pazarından aldığımız payı da artırmak istiyoruz

Bölgede geçen yıl yaşanan yoğunluğun memnun edici olduğunu ifade eden Uysal, 2019’un turizmciler açısından daha karlı bir yıl olacağını vurguladı. İngiltere'den Türkiye'ye olan yoğun talebin artarak devam edeceğini söyleyen FETOB Başkanı Bülent Uysal, “Rusya için Türkiye özellikle yaz tatili için önemli bir konumda. Antalya’nın yanı sıra son yıllarda Fethiye’yi tercih eden Rus turistlerin daha çok bölgemize gelmesini ve Rusya pazarından aldığımız payı da artırmak istiyoruz.”

“Çin pazarı Fethiye’ye dinamizm getiriyor”

Ayrıca Uysal, Çin pazarından Fethiye’ye yönelik ilginin her yıl giderek arttığının altını çizdi. Çin pazarı için Fethiye Otelciler Birliği’nin Çin’deki ulusal ve bölgesel fuarlara katıldığını ve temsilciler gönderdiklerini söyleyen FETOB Başkanı Bülent Uysal, Çin’de yayınlanan ve reytingleri çok yüksek olan ‘Çin Ünlüler Survivor’ programının Fethiye’de çekilmesi için önemli girişimleri ve sponsorlukları olduğunu belirtti. “Bu çabalar sonucu Çin Survivor’ının çekimlerini Fethiye’de gerçekleştirdik. Bu ve diğer tanıtım faaliyetlerimizin sonucu Çin bazlı acentelerin taleplerindeki artışları ve üye otelcilerimizin Çin’den aldıkları rezervasyonlarındaki artışı görüyoruz.” dedi.