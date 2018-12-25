Bu kış Greenpark Kartepe'de geçecek

Samanlı Dağlarının zirvesindeki otele gelen tatilciler, kayak ve snowboard yaparak, kar yağışının keyfini çıkarıyor. Günübirlik tatilciler kayak pistlerinden cazip fiyatlarla yararlanabiliyor.



Sömestir döneminde kar kalınlığının 1 metreyi aşması tahmin edilirken, gelen misafirlere snowboard, kayak, kar motoru ile safari, kar bisikleti, zipline, kızak ile keyifli vakit geçirme imkânı sağlanacak. Ayrıca otelde Türk mutfağının birbirinden leziz tatları da misafirlerin beğenisine sunulacak.

Detaylı bilgi ve rezervasyon için:

www.karteperesort.com

Haber: Orhan DÖRTER