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Bu kış Greenpark Kartepe'de geçecek

Kocaeli Kartepe’de bulunan The Green Park Hotel, yılbaşı ve sömestr tatiline hazır! Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 90 cm’ye ulaşınca 17 pistin tamamı açıldı. Kartepe Green Park Resort&Spa’nın, yüzde 100 doluluk oranını yakalaması bekleniyor.

Bu kış Greenpark Kartepe'de geçecek

Kocaeli Kartepe’de bulunan The Green Park Hotel, yılbaşı ve sömestr tatiline hazır! Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 90 cm’ye ulaşınca 17 pistin tamamı açıldı. Kartepe Green Park Resort&Spa’nın, yüzde 100 doluluk oranını yakalaması bekleniyor.

25 Aralık 2018 Salı 16:22
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Bu kış Greenpark Kartepe'de geçecek

Samanlı Dağlarının zirvesindeki otele gelen tatilciler, kayak ve snowboard yaparak, kar yağışının keyfini çıkarıyor. Günübirlik tatilciler kayak pistlerinden cazip fiyatlarla yararlanabiliyor.

Sömestir döneminde kar kalınlığının 1 metreyi aşması tahmin edilirken, gelen misafirlere snowboard, kayak, kar motoru ile safari, kar bisikleti, zipline, kızak ile keyifli vakit geçirme imkânı sağlanacak. Ayrıca otelde Türk mutfağının birbirinden leziz tatları da misafirlerin beğenisine sunulacak.

Detaylı bilgi ve rezervasyon için:
www.karteperesort.com

Haber: Orhan DÖRTER

Son Güncelleme: 25.12.2018 17:09
Anahtar Kelimeler:
GreenparkKartepeTatil
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